誠品室內樂節10週年 邀ARD慕尼黑大賽首獎訪台

集結台灣優秀音樂家及歐美知名團體的「誠品室內樂節」邁入10週年，今年將邀獲ARD慕尼黑大賽一等獎的阿羅德弦樂四重奏訪台。該團去年來台一票難求，這次將前進國家音樂廳。

來自法國的阿羅德弦樂四重奏（Quatuor Arod）成員彼此都是巴黎音樂院同學，對於室內樂充滿興趣，渴望接觸最精緻的弦樂四重奏曲目，自2013年成立以來先拿到FNAPEC大賽一等獎，之後挑戰慕尼黑ARD大賽一等獎，這也是慕尼黑ARD大賽從1959年以來第7次有弦樂四重奏獲獎，成績出色。

這次訪台，阿羅德弦樂四重奏將帶來被譽為「20世紀室內樂聖經」的巴爾托克「第二號弦樂四重奏」，與孟德爾頌經典之作「第五號弦樂四重奏」等古典樂迷必聽曲。

誠品室內樂節也將邀請迪歐提瑪四重奏（QuatuorDiotima）訪台，「迪歐提瑪」這個名字以義大利作曲家諾諾的作品Fragmente-stille an Diotima為名，表明他們對推廣現代音樂的使命感。這次訪台將帶來布列頓、布魯克納及拉威爾的弦樂四重奏樂作。

受邀誠品室內樂節演出的台灣團隊則包括小提琴首席李宜錦等人組成的Infinite首席四重奏、小提琴家胡乃元領軍TC、藝心弦樂四重奏及五度音弦樂四重奏等演出，將展現室內樂帶來的細膩對話。

2025「誠品室內樂節」將於4月起到7月演出，地點包括國家音樂廳及誠品表演廳。