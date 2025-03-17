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台灣漫畫家陳漢玲、布里斯 將登萊比錫動漫展

中央社／ 台北17日電

德國萊比錫國際動漫展將在27日登場，台灣館以「台漫異世界T-COMICS Realm」為主題，邀請台灣漫畫家布里斯與陳漢玲將於現場簽繪，陳漢玲預計還將扮裝為筆下角色亮相。

陳漢玲今天透過台北書展基金會表示，非常期待萊比錫動漫展活動，這次努力準備服裝、徽章，以及繪製貼紙，「希望德國朋友會喜歡」。布里斯也為參加萊比錫動漫展速寫一款筆下角色「海倫娜」拉著大野狼的圖文，宣告：「德國，我們要來了！」

萊比錫國際動漫展是德國動漫界的指標性活動，也是歐洲最大的「角色扮演」（Cosplay）盛會，每年吸引超過10萬人參觀。由文化部支持、駐德國代表處文化組主辦、台北書展基金會承辦的台灣館，邀請本身便是Coser的陳漢玲以及2023年金漫獎大獎得主布里斯，別具巧思。

陳漢玲過往作品包含「戀愛電流啪滋啪滋」、「極道甜心」、「潘朵拉的禁忌之吻」等，目前任教於台南應用科技大學漫畫系。在展期間，她與布里斯將各自舉辦簽繪活動，陳漢玲預計以「極道甜心」造型現身，並另外帶來「手作徽章工作坊－和陳漢玲一起畫！」，邀請德國漫迷自製徽章同樂。

布里斯則畢業於銘傳大學數位媒體設計學系，學生時代就開始同人誌創作，曾獲巴哈姆特2015年創作大賽漫畫組金獎。2023年金漫大獎作品「海倫娜與大野狼先生」原為同人誌作品，該作品後來發行為商業單行本上、下集，且已售出德文、英文、法文、加泰隆尼亞文、西文、日文、馬來文等多國語版。

台灣館除以「重點創作者區」展出布里斯、陳漢玲作品外，還有「主題精選區」，展出金漫獎得獎書、Books from Taiwan入選書、T-Comics英文版和德文版展品手冊，以書籍簡介和內頁選譯向歐陸出版社推薦台漫，包含「一桿秤仔」、「大貓族石橋之後」、「直到夜色溫柔」等，期望締造版權佳績。

德國 英文 金漫獎

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