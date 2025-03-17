快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

地震多防二次災害 農村水保署：土石流黃、紅警戒分階段疏散

中央社／ 台北17日電

地震不斷，農村水保署表示，為避免二次災害造成傷亡，已調降相關地點土石流警戒基準值，7年來兵推上千場、實地演練354場，黃色警戒老弱先預防性疏散，紅色警戒強制全面疏散。

農業部農村發展及水土保持署今天發布資訊指出，嘉義縣大埔鄉今年發生0121、0130等多次強震，未避免鬆動的土石遇上風災、豪雨釀成二次災害，已將當地土石流警戒基準值從450毫米降到350毫米，今天並在當地實地演練疏散。

農村水保署整備應變科長張國欽接受中央社記者電話訪問時指出，近年多次發生強震，持續加強在高風險區舉辦兵推以及實地疏散演練活動。

張國欽說，在土石流黃色警戒發布時，地方政府、鄉鎮公所、村里長及民眾等都會收到簡訊或細胞廣播，當天就要讓長者、患者等行動力較差的人，先撤離到準備好的活動中心（避難收容所）等疏散地避難；紅色警戒則強制全面疏散。

為何分兩階段疏散，張國欽說，因為通常黃色警戒發布時，還有幾小時後才會下雨，要讓行動力較差的老弱者把握時間先疏散。

張國欽說，為降低二次災害發生造成傷亡，已對應調降風險較高地區的土石流警戒基準值，並持續加強辦理兵推，讓當地居民知道如何疏散，民國107到113年累計舉辦1333場，同期間對更高風險地區舉辦實地演練、已達354場。

土石流 強震 風險

延伸閱讀

建築安全新篇章 中部地區首次舉辦大型工地施工品質觀摩會

黃偉哲出席地震專案報告 災區議員質詢火藥味濃

轉身渾圓蜜桃臀全看光！地震女神「貼身禮服傲人身材藏不了」辣媽這狀態實在太逼人

曾掛腳踩普亭看板！台中班長掛川普照抗中 籲停止大罷免

相關新聞

「低溫8度」挑戰寒流！明晚迎更強冷空氣 周三急凍區擴大

受到強烈大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨低溫下探9度，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天還有更強冷空氣南下，周二晚間至周四清...

駭客攻擊醫院系統竟有相似點 衛福部首度公布應變指南

馬偕醫院、彰化基督教醫院接連被駭客攻擊，病人個資已有外洩疑慮，衛福部首度編列「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」供各大醫院...

醫院「小總額」4月正式上路 台北榮總祭三大因應措施

個別醫院總額下月上路，台北榮總採3大策略因應。台北榮總院長陳威明說，總額新制上路後，將嚴格落實周六、夜間門診，除小兒科等...

醫院「小總額」4月上路擬漲掛號費 台大：沒有實質進度

個別醫院總額下月上路，台大醫院院長吳明賢日前指出，院方雖未決定明確因應方向，但調高掛號費等措施均有可能執行。台大醫院發言...

防駭客入侵！新光醫院資安下重本 防小偷也增保全

今年2月，台北知名醫院遭勒索軟體攻擊，造成500多台電腦當機，衛福部與數發部研議指引，合作加強檢視資安。駭客攻擊事件不斷...

LINE Pay串接韓國現代卡app 搶攻千萬韓觀光客支付商機

不只台灣民眾到韓國旅遊可以使用LINE Pay在指定通路付款，隨著韓國旅客來台人數穩定成長，LINE Pay宣布與韓國「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。