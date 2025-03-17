醫院「小總額」4月正式上路 台北榮總祭三大因應措施

個別醫院總額下月上路，台北榮總採3大策略因應。台北榮總院長陳威明說，總額新制上路後，將嚴格落實周六、夜間門診，除小兒科等必要科別仍持續開診外，其他幾乎關掉；其次，嚴密監控醫學中心間不當轉診，一旦發現立即通報健保署；第三，不做「不必要的檢查」。呼籲民眾自動落實分級醫療，個別醫院總額才會成功。

陳威明說，北榮收治患者三分之一為癌症病人，為讓醫療資源用在最需要的病人，上任3年多來即要求周六、夜間門診，除小兒科等必要科別仍持續開診外，其他幾乎關掉，開設的夜間門診也要求醫師於晚上8點結束，最多延長到晚上9點，避免醫護人員過勞，也避免患者舟車勞頓、太晚回家，新制上路後會嚴格落實。

其次，北榮已開始監測急診轉診病人「是從哪些醫院轉來」、「病情是否危及」等，陳威明說，北榮不會拒收病人，但如果是醫學中心間的不當轉診，如臥床、褥瘡、洗腎等患者，將立即通報健保署，並會監控轉診量有無突然暴增，「暴增就是有問題了」，將會持續觀察。

第三，不做「不必要的檢查」，希望大家養成習慣，陳威明說，在診間診治患者時，常看到患者在其他醫院的檢查，明明已是股骨頭壞死或嚴重關節炎，但其他醫院還是為患者進行磁振造影檢查，「每次看到，我都會十分生氣」，這樣是浪費健保資源。因此，將要求北榮醫師自律，目前不論開立藥品、檢查都與醫師的績效無關，醫師不會多做檢查、多開藥增加收入。

陳威明說，開立藥品、檢查都與醫師的績效脫鉤，這是雷厲風行，絕不可以多做檢查、多開藥增加收入，另目前所有手術都不會延後，持續治療病人。

「我的任內，絕對不會調漲掛號費。」台北榮總院長陳威明說，北榮掛號費僅100元，為的是照顧癌症患者等經濟弱勢族群，此類患者需反覆進出醫院，不會增加他們的負擔，「但真的拜託、拜託，不要因掛號費便宜，輕症患者都到北榮就醫。」，他相信民眾的眼睛是雪亮的，會自動落實分級醫療，個別醫院總額制度才會成功。

陳威明說，北榮身為國家級的醫學中心，是國家最後的醫療堡壘之一，任務是照顧急重難罕的病人，如果只是一般感冒，症狀為一直咳嗽二三天，但沒有發燒、沒有喘，或是沒有外傷的膝蓋痛、腰痠背痛二三天，不是很嚴重，建議不要到醫學中心就醫，穩定健保點值，呼籲健保署應該對治理良好的醫院給予獎勵。