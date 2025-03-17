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台南市美術館董事長游文玫擔任 龔卓軍出任館長

中央社／ 台南17日電

台南美術館今天召開第5屆董監事會議，由中華民國畫廊協會秘書長游文玫擔任董事長，董事會並通過新任館長為知名策展人、現任南藝大藝術創作理論研究所專任教授龔卓軍。

台南市文化局發布新聞稿指出，台南市美術館第5屆董監事會議，依「台南市美術館設置自治條例」由市府聘任第5屆董監事，並頒發聘書給11名董事、5名監事，市長黃偉哲敦聘游文玫擔任董事長。

文化局指出，面對文化部於原南美館2館成立台南國家美術館，行政法人台南市美術館面臨轉型之際，期盼館方與市府共同合作，借用董監事豐富行政管理、藝術學養與行銷經驗，繼續帶領南美館面對未來挑戰。

文化局指出，台南市美術館第5屆董事會並通過新任館長為知名策展人龔卓軍。龔卓軍現任台南藝術大學藝術創作理論研究所專任教授，並擔任「2022Mattauw 大地藝術季：曾文溪的一千個名字」、「我們從河而來」等展覽策展人、「藝術觀點ACT」季刊召集人。

黃偉哲透過新聞稿表示，龔卓軍有豐富學養與當代藝術策展經驗，未來2年將致力推動行政法人台南市美術館發展，也希望帶領南美館與台南國家美術館順利交接2館，未來台南市美術館仍將持續經營1館，並與市府文化局、台南市文資處共同打造農水署嘉南管理處廳舍為新南美2館。

黃偉哲指出，新南美2館正申請文化部文資局調查研究補助，後續啟動古蹟修復調查研究及規劃設計，期待未來能再增添藝術新據點，活化古蹟再利用，也期待新任館長能將台南藝術家帶上國際舞台，讓台南市美術館營運更順利圓滿。

黃偉哲表示，第5屆董、監事都是在美術館、博物館、行政法人、法律事務、藝術策展、視覺傳播等領域專業人士，且多數出身台南，對台南藝術教育推廣懷有熱情與理想，相信借由董監事在各方面長才，能帶領台南市美術館面對未來挑戰。

台南 文化局 美術館

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