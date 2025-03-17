防駭客入侵！新光醫院資安下重本 防小偷也增保全

今年2月，台北知名醫院遭勒索軟體攻擊，造成500多台電腦當機，衛福部與數發部研議指引，合作加強檢視資安。駭客攻擊事件不斷，新光醫院副院長洪子仁表示，詐騙日益猖獗，醫院已經加強防毒及監控系統，尤其是端點偵測及應變機制（EDR），更提高經費採購相關軟硬體設備。

洪子仁說，自己身為醫院的資安長，非常重視資訊安全防護技術，尤其，駭客持續精進技術，醫院除了定期進行資安演練與稽核，也加強同仁的資安意識。他強調，駭客就像小偷，會不斷改變形貌、精進竊盜技術，醫院不僅加裝防火牆，更要派「保全」巡視，新的設備就是負責主動偵測。

這一波駭客攻擊事件，包括北部、中部知名醫療體系受害，各家醫院嚴陣以待。洪子仁指出，醫院系統非常複雜，包括門診、急診還有教學研究等，絕對不能讓個資外露。他分享新光的資安措施，定期召開會議討論異常事件，且只要有可疑現象，馬上通報衛福部，可同步示警其他醫院。

有鑑於今年北部大型醫學中心被駭，洪子仁表示，新光醫院成立資安委員會，並提高防護經費。「我們幾乎是翻倍下重本，完整部署EDR。」他說，醫院重視病患的個人隱私，藉由最新的防毒軟體進行即時的持續監控、端點資料收集等功能，提升防護能量。

他強調，從資安委員會的報告看來，這段時間仍持續有駭客試圖入侵，但系統發揮效果，協助資安團隊快速且有效的防範。他強調，駭客變化很快，醫院投入大量經費保護個資，為病患、員工提供更安全的數位環境。