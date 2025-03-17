LINE Pay串接韓國現代卡app 搶攻千萬韓觀光客支付商機

不只台灣民眾到韓國旅遊可以使用LINE Pay在指定通路付款，隨著韓國旅客來台人數穩定成長，LINE Pay宣布與韓國「現代卡Hyundai Card」合作，讓其1,200萬用戶能直接透過「現代卡app」使用LINE Pay支付，無需另外下載應用程式或進行設定，即可於台灣支援LINE Pay支付的商店，包含便利商店、大型超市、餐廳、夜市等旅遊熱點，輕鬆掃碼付款，大幅提升旅客支付便利性與安全性。

根據交通部觀光局統計，韓國旅客為來台消費力最高的族群，此次合作將進一步提升其在台消費意願，為台灣商家帶來更多商機。LINE Pay更在「現代卡app」內嵌「LINE Pay好康地圖」，提供韓文版商店資訊與優惠，讓韓國遊客能輕鬆找到熱門餐廳、伴手禮店、按摩館等，提升在地消費體驗。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay積極擴展全球支付版圖，此次攜手「現代卡」，不僅提升韓國遊客在台支付便利性，也進一步推動台灣商店與國際旅客接軌，擴大商業機會。