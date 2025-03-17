金門、台東雙向包機今首航 機場「水門禮」迎客

為拓展雙向旅遊市場，金門－台東雙向包機今日首航，由華府旅行社金門分公司向金門縣政府提出獎助申請，推出包機招攬旅客套裝遊程。金門縣政府參議陳祥麟表示，除爭取國內外包機外，也爭取陸客來金門的基礎上，拓展國外、港澳市場的開發，期待開發更多元的旅客市場。

金門－台東雙向包機今日首航，首發航班由金門縣政府參議陳祥麟、觀光處長許績鑫領174位鄉親啟程；台東也有184位鄉親搭乘首航抵達金門，金門尚義機場還安排「水門禮」迎接儀式，於飛機兩側噴射水柱，交錯搭成拱門形狀，歡迎來自台東的包機首航旅客。

華府旅行社總監李清泉說，本次雙向包機由華府旅行社承辦，金門地區已有10家業者，包括金環球、國森、育昇、冠鵬、金馬、金東林、巨祥、華興、九曜、華府等，共同組成旅行社聯營模式(PAK)推動包機，計有3月17日至20日及3月24日至27日二趟台東包機行程，目前3月24日至27日尚有名額，民眾可逕洽華府旅行社報名。

金門縣政府參議陳祥麟說，此次開通雙向包機，除加強兩地交流，交通方式也更具彈性。縣府針對國內航線（含花蓮、台東、連江）提供包機獎助，並開放不同航點進出，除積極爭取國內外包機，在原有爭取陸客來金的基礎上，拓展國外、港澳市場開發，期待開發更多元的旅客市場。