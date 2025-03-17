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影／冷氣團發威！合歡山多車受困水晶宮 今晚封路

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行，不少車輛受困，警方馳援協助脫困。圖／警方提供
合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行，不少車輛受困，警方馳援協助脫困。圖／警方提供

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行，但不少車輛因來不及加裝雪鏈受困，警方馳援協助；公路局稍早宣布，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K今晚6時封路。

公路局中區養護工程分局指出，合歡山地區今晨起斷續降雪或下冰霰，部分道路結冰，並考量台14甲線昆陽29K至松雪樓33K，也就是俗稱的「水晶宮」路段道路崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，針對該路段機動調整限掛雪鏈才能通行。

由於，路面迅速結冰、溼滑難行，部分駕駛來不及加裝雪鏈，導致多輛車輛無法前行，受困於水晶宮路段，仁愛警分局獲報後立即派員馳援前往現場，協助受困車輛加裝雪鏈或拖離危險路段，同時加強現場指揮交通，避免更多車輛受困。

仁愛警分局提醒，近期山區氣候變化劇烈，降雪情況難以預測，行駛高山路段務必提前備妥雪鏈，並隨時關注氣象資訊及相關單位發布的道路通行訊息，確認道路是否封閉或需強制加裝雪鏈後再行出發，以確保行車安全。

而因合歡山區濕冷低溫狀況持續，公路局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山2500公尺以上高山路段，溫度在冰點以下且配合水氣充足，入夜路面恐結冰或下雪霰，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段今晚6時起實施預警性封閉。

公路局提醒，高山氣候變化迅速，管制路段視現況機動調整，明晨（18日）再行公告通行事宜，上山前關注交管資訊，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行。圖／公路局提供
受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行。圖／公路局提供
受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行。圖／公路局提供
受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行。圖／公路局提供
受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行。圖／公路局提供
受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行。圖／公路局提供

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