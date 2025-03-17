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雲林提3政策解醫院護理人力荒 最快115年上路

中央社／ 雲林縣17日電

護理人力荒造成急診壅塞、待床嚴重，雲林縣議會今天進行因應措施專案報告，雲林縣府規劃3年新台幣3億元護理人力留任、公費護理師培育及護理友善職場計畫，最快明年上路。

雲林縣議會今天開臨時會，由雲林縣衛生局長曾春美進行因應急診、加護病房及住院醫護量能不足之配套措施專案報告並提出因應措施。

曾春美表示，今年1、2月雲林縣急診滿載通報增加，尤其以台大醫院雲林分院、台大虎尾院區和成大醫院斗六分院相對嚴重，3月起情況已趨緩，分析原因與護理人力不足、病房短暫關床和急診壅塞有關。

曾春美說，現階段以宣導落實醫療分級、加強院內自主調床、強化病患院際轉診至不壅塞醫院、推廣在宅急症服務等因應，此外邀請護理師護士公會、6大責任醫院護理部主管開會研商。

會中反映醫院護理人員薪資與勞動條件比例不符、長照及居家護理等外部機構護理需求上升、托嬰及托老資源不足等因素，皆影響醫護人員職場回留任。

雲林縣長張麗善指出，縣府擬訂333護理人力留任計畫，編列新台幣3億元經費，獎勵臨床護理人員新聘及留任，每人每月3000元，目標3年內將6大責任醫院護理執業人數從現有護理人力2385人提升至3000人。

同時，考量雲林縣招募護理人員不易，將推動雲林公費護理師培育計畫，培養在地優秀學子成為護理人員返鄉服務，還規劃醫護人員托育中心及日照托老中心設置補助，緩解醫護人員家庭照顧壓力。

張麗善表示，相關政策已與各大醫療院所討論過，縣府尚在討論相關經費來源及施行辦法細節，且需經過議會同意，才能正式推動，最快明年上路。

民進黨雲林縣議員蔡孟真要求縣府盡快擬定相關計畫細節，倘若計畫確實可解決醫院人力荒，她認為，議會不分黨派將全力支持。

人力 護理師 雲林

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