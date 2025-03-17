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國人愛吃海鮮！食藥署：這種蝦不要買 小心添加物

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署近日將啟動「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」，為民眾食安把關。圖/123RF
食藥署近日將啟動「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」，為民眾食安把關。圖/123RF

國人愛吃海鮮，尤其是蝦子，各類料理都能見到蝦子的身影。不過，蝦子除了過敏問題，也最怕食品添加物，尤其是增加賣相的保鮮劑跟防腐劑。食品藥物管理署近日將啟動「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」，由衛生機關針對冷凍冷藏蝦類產品製造業進行稽查及抽驗。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，109至113年的抽查作業，都是針對市售水產品，包括加工製程、生菌數、動物用藥、常見添加物等。今年特別將冷凍冷藏蝦類產品獨立出來進行稽查，主要原因是蝦類為國人最常購買的海鮮食材。

鄭維智指出，民眾到傳統市場或超市購買蝦子，可能會遇到冷凍海鮮「包冰」的問題，這層冰其實是加工技術，可穩定保存品質。為避免發生消費糾紛，包裝標示要寫出「淨重」供消費者參考，民眾購買前也要詢問清楚。

另外，有些業者為了讓蝦子會浸泡藥水變成「美容蝦」，鄭維智提醒，蝦身要呈現自然捲曲、肉質摸起來飽滿有彈性，如果軟爛或變黑，千萬不要買。食藥署的「114年冷凍冷藏蝦類產品製造業稽查專案」，將由衛生機關針對冷凍冷藏蝦類產品製造業進行稽查及抽驗，為民眾食安把關。

專案稽查重點依食品安全衛生管理法相關規定，查核業者食品良好衛生規範準則（GHP、食品安全管制系統準則(HACCP)、食品業者登錄資訊、原料來源及使用之合法性、產品標示、食品安全監測計畫、強制檢驗、保存來源文件、食品追溯追蹤系統等項目之符合性，並抽驗蝦類等水產品相關原料或成品。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，衛生機關將持續辦理相關衛生稽查，如查有不符規定者，所轄衛生局將依法處辦，維護消費者食用衛生安全。

蝦子 衛生局 食藥署

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