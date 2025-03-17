快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

賴清德頒獎表揚 國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為賴清德（左）頒獎表揚第二二次榮獲國家講座主持人獎的台大講座教授陳文章（右），陳文章在賴總統的示意下舉起獎座開心合影。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為賴清德（左）頒獎表揚第二二次榮獲國家講座主持人獎的台大講座教授陳文章（右），陳文章在賴總統的示意下舉起獎座開心合影。記者黃義書／攝影

賴清德總統、行政院卓榮泰與教育部長鄭英耀，下午出席教育部第28屆國家講座主持人、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院卓榮泰院長擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意。

行政院卓榮泰先頒發17位學術獎得獎人的獎項，隨後，賴清德總統頒發8位國家講座主持人獎及2位國家產學大師獎。鼓勵其學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準並促進大學發展特色與鏈結產業，同時肯定得獎人對我國學術及產學的貢獻，並表達政府對高教、技職人才培育的重視。

賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左四）與教育部長鄭英耀（右三），下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院卓榮泰院長擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意，頒獎後一同合影。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左四）與教育部長鄭英耀（右三），下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院卓榮泰院長擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意，頒獎後一同合影。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，代表頒獎表揚。展現對獲獎人至高崇敬之意。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰，下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，並與賴清德總統擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為卓榮泰（左）頒獎表揚榮獲學術獎的中研院語言研究所研究員齊莉莎（右）。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰，下午出席教育部第 28 屆國家講座主持人、第 7 屆國家產學大師獎暨第 68 屆學術獎頒獎典禮，並與賴清德總統擔任頒獎人，展現對獲獎人至高崇敬之意。圖為卓榮泰（左）頒獎表揚榮獲學術獎的中研院語言研究所研究員齊莉莎（右）。記者黃義書／攝影

卓榮泰 行政院 賴清德

延伸閱讀

推反戒嚴、反廢死公投 國民黨要還權於民

第八屆「玉山論壇」 賴清德總統出席致詞

桃園宣講激勵大罷免 卓榮泰酸6藍委刪預算要補助：有天良嗎？

「武統就是暴力」陸配被廢居留許可 卓榮泰強硬表態：台灣不歡迎這種人

相關新聞

二度獲得國家講座主持人 陳文章分享如何當校長兼顧教學研究

教育部今日舉行第28屆國家講座、第7屆國家產學大師獎暨第68屆學術獎頒獎典禮，由賴清德總統及行政院長卓榮泰親自頒獎。賴清...

不用考醫學系就能選修 新北與陽交大、北榮開線上課

為深化高中生對醫學領域認識，新北市教育局今與國立陽明交通大學、台北榮民總醫院，共同推出「醫學概論」線上課程，4月8日舉辦...

招考作文千篇一律「至親身亡」 老師、補習班都有責？

延平中學國中部3月15日舉行入學考，其中國文作文題目《那一天，我流下了眼淚》挑戰學生「敘述故事的能力」，據聞當天許多考生親人「被過世」；2015年國中教育會考寫作題目《捨不得》，也有許多考生的爺爺奶奶「被賜死」，凸顯教學現場3大困境，從老師、父母，到補習班都有責。...

批沒諾貝爾獎丟臉 吳誠文：盼破除論文發表數迷思

國科會主委吳誠文日前在大專校院校長會議上，批評台灣學界未有諾貝爾獎得主「真是丟臉」。今有立委在立法院教育及文化委員會上關...

星期評論／蔣萬安解鮮乳難題 成中央照妖鏡

「班班喝鮮奶」政策本是美意，中央急就章導致民怨喊卡，台北市長蔣萬安找到解方推「生生喝鮮乳」，卻換來行政院長卓榮泰一句酸話...

第2屆青志獎名單出爐 青年署鼓勵青年投入志願服務

教育部青年發展署鼓勵青年朋友投入志願服務，多年來推動志工團隊競賽，表揚績優青年志工團隊與運用單位。「青志獎」邁入第2年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。