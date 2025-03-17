合歡山降冰霰車輛受困 台14甲線夜間預警封閉

合歡山今天零星降冰霰，有車輛來不及加裝雪鏈受困，警方協助脫困；另外，台14甲線高海拔路段有局部路面結冰及固態降水機率，今晚至明晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團持續影響，台14甲線、合歡山公路海拔2500公尺以上路段，環境溫度維持冰點以下，配合水氣充足，有局部路面結冰及固態降水機率。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

合歡山今天零星固態降水（雪或冰霰），南投縣警察局仁愛分局表示，由於冰霰來得又快又急，部分車輛來不及裝雪鏈導致無法前行，受困台14甲線水晶宮路段，轄區翠峰派出所獲報派員前往指揮交通，避免更多車輛受困，同時協助受困車輛加裝雪鏈或拖離危險路段。

仁愛分局表示，經員警一番努力，受困車輛都順利脫困，無人員傷亡；提醒民眾近期山區天氣變化劇烈，降雪情況難預測，行駛高山路段務必備雪鏈，隨時關注氣象資訊及交通訊息，確認道路是否封閉或須強制加裝輪胎雪鏈後再出發，以確保行車安全。