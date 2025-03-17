快訊

「技術長批評我決策」雲云董座認行凶後悔了 10天前買刀已起殺機

冷！周三至周五清晨更冷 北市「這2區」低溫恐跌破10度

MLB／道奇官網形容大谷「俯瞰城市」 隊友直言他是日本版喬丹

烏克蘭城市首長參訪馬偕醫院 致謝醫療協助強化交流

中央社／ 台北17日電

馬偕醫院過去3度挺進烏克蘭災區提供人道救援，烏克蘭城市正副首長近日應邀來台灣，下飛機後首站就是馬偕醫院，烏克蘭參訪團成員感謝台灣提供醫療協助，盼強化雙方交流。

時間回到2022年2月24日，俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭，引發1945年二戰結束以來歐洲最為慘烈的戰爭，那段戰火連天的日子，馬偕醫院本著「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）精神，3度挺進烏克蘭當地災區提供人道救援，是亞洲第一個勇闖團隊。

烏克蘭利沃夫市、烏日賀羅德市、布查市等10個城市正副首長及成員共計33人，應外交部邀請來台參與2025智慧城市展，抵台後就直接從機場赴馬偕醫院，參訪團於今天上午到訪，此次不僅展現台灣醫療實力，更深化雙方在智慧醫療與人道援助領域交流合作。

馬偕醫院總院長張文瀚致詞時強調，在面對人道醫療管理挑戰時，精實教育至關重要。馬偕醫院國際醫療足跡遍布世界5大洲，展現Taiwan Can Help的國際價值，期待將經驗帶入需要醫療支持的烏克蘭地區，未來持續彼此互助合作與交流，建立長久的國際聯繫與情誼。

烏克蘭烏日賀羅德市長安德烈夫（BohdanAndriyiv）非常感謝馬偕醫院多次提供醫療合作與協助。他表示，烏克蘭透過台灣醫療經驗與技術分享獲益良多，這次交流會提出雙方未來醫療技術方分享、遠距醫療和穿戴式醫療裝置的應用及精神心理醫療、AI醫療發展等議題的合作可能。

俄羅斯 烏克蘭 馬偕醫院

延伸閱讀

烏克蘭10城市正副首長訪台 馬偕院長張文瀚：情誼深厚

三重男腹部遭刺腸子外露 後腦遭重擊警鎖定嫌犯追緝中

北市女墜落「錦新大樓」旁 當場無呼吸心跳...意外壓傷1樓管理員

馬偕醫院千萬個資被駭 邱泰源：研擬組「強力防火牆」

相關新聞

冷...周三至周五清晨更冷 北市這2區可能下探10度以下

受到強烈大陸冷氣團影響，台北市災防辦公室提醒，明天清晨北市氣溫約12至14℃，後天周三至周五清晨，低溫更下探約11至12...

金門、台東雙向包機今首航 機場「水門禮」迎客

為拓展雙向旅遊市場，金門－台東雙向包機今日首航，由華府旅行社金門分公司向金門縣政府提出獎助申請，推出包機招攬旅客套裝遊程...

影／冷氣團發威！合歡山多車受困水晶宮 今晚封路

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山區今（17日）偶飄冰霰，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K路段路面結冰、溼滑難行，但不少車輛...

高鐵與日立東芝聯盟新列車採購 今增補設計簽約多6設施

台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂新世代列車組採購契約，今天針對增補設計進行簽約，增補內容包含列車減震器系統、...

推廣澎湖海菜 縣長陳光復代言盼提升競爭力

澎湖野生海菜盛產，縣長陳光復今天前往澎湖海菜推廣中心，化身代言人全力推廣澎湖野生海菜，為在地產業注入新活力，提升澎湖農漁...

國人愛吃海鮮！食藥署：這種蝦不要買 小心添加物

國人愛吃海鮮，尤其是蝦子，各類料理都能見到蝦子的身影。不過，蝦子除了過敏問題，也最怕食品添加物，尤其是增加賣相的保鮮劑跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。