遭山坨兒颱風吹斷3座橋 青山瀑布步道最快明年6月開放

新北市石門青山瀑布步道號稱台版奧入瀨溪，每年吸引5000位遊客到訪，但去年因山坨兒颱風，造成1.3公里步道有3座橋損毀、步道落石遍布，公所去年封閉步道至今仍未整修。觀旅局說，市府爭取中央天然災害復建經費，今年度3月初報工程會及交通部觀光署審議審定，預計明年6月底前完修開放使用。

青山瀑布位於石門區老梅溪上游的尖山湖，隸屬陽明山國家公園範圍，步道沿途有青山、老梅溪及成蔭的樹木，是避暑遊客必來的步道之一：然而去年颱風侵襲造成步道損毀，且因復建工程施工不易，公所去年便預估修復需約2年，使不少山客感嘆短時間無法一睹青山瀑布。

石門區長吳家兆說，青山瀑布步道全長1.3公里、共有4座橋，因去年10月山坨兒颱風侵襲，造成3座橋損毀，步道落石遍布，遊客無法深入瀑布區，因此公所暫時封閉步道。目前已送第二次修正計畫給觀旅局，再轉交中央審查。

吳家兆指出，1月曾送修復計畫給審查委員，但委員認為青山瀑布步道的自然景觀較完整，修復步道應朝安全、不會破壞自然景觀來設計，因此退回微調，2月再度送出計畫，待中央審查完才會撥經費，只要經費一到位便立即施工。

市議員鄭宇恩說，青山步道屢因風災毀損而封閉，盼修復工程的設計，能多加考量北海岸地區潮濕多雨的氣候，強化設施結構穩定、避免容易濕滑的材質，讓青山步道如期如質完成。