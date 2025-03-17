遭控住院醫師加班費時薪僅136元 北市聯醫：獎金不列入計算

北市醫師職業工會指控聯醫隊住院醫師薪資計算暗藏陷阱，對外宣稱住院醫師月薪達11萬元以上，但實際上基薪卻僅有5萬多元，導致加班費計算上時薪僅約136元比基本時薪還低。聯醫說明，加班費計算已月薪計算，不包含獎勵金，後續也會參考其他院所做法，適時調整制度，保障住院醫師權益。

聯醫指出，住院醫師為契約進用人力，月薪由本薪、職級加給及生活津貼構成，並依此計算勞工保險、全民健康保險等相關保險費用，加班費計算不適用「聘用人員聘用條例」，其加班費計算方式也並非依據「各機關加班費支給要點」。

聯醫說，住院醫師加班費計算是按照勞動部2019年8月28日函釋（勞動條2字第10801309401號函）適用標準，加班費依當月正常班或輪班時數計算，每小時工資額按月薪分別除以320、349 或 373 小時推算，並依「勞基法」給予加班費加成，前兩小時加給3分之1、第三小時起加給3分之2。

聯醫表示，為獎勵醫護人員的努力與貢獻，視醫療作業基金盈餘發放獎勵金，部分採按月發放，屬年度事業收支總淨餘數內分配，依勞動部函釋，獎勵金不屬工資範疇，未來將持續關注醫療人員工作環境與薪酬制度，並參採其他醫療機構作法，與時俱進適時調整，以確保員工權益，維護醫療品質。