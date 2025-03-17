快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

遭控住院醫師加班費時薪僅136元 北市聯醫：獎金不列入計算

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市醫師職業工會指控聯醫隊住院醫師薪資計算暗藏陷阱，導致加班費計算上時薪僅約136元比基本時薪還低，聯醫說明，加班費計算，依照法規不會算入獎金。圖／聯合報系資料照
北市醫師職業工會指控聯醫隊住院醫師薪資計算暗藏陷阱，導致加班費計算上時薪僅約136元比基本時薪還低，聯醫說明，加班費計算，依照法規不會算入獎金。圖／聯合報系資料照

北市醫師職業工會指控聯醫隊住院醫師薪資計算暗藏陷阱，對外宣稱住院醫師月薪達11萬元以上，但實際上基薪卻僅有5萬多元，導致加班費計算上時薪僅約136元比基本時薪還低。聯醫說明，加班費計算已月薪計算，不包含獎勵金，後續也會參考其他院所做法，適時調整制度，保障住院醫師權益。

聯醫指出，住院醫師為契約進用人力，月薪由本薪、職級加給及生活津貼構成，並依此計算勞工保險、全民健康保險等相關保險費用，加班費計算不適用「聘用人員聘用條例」，其加班費計算方式也並非依據「各機關加班費支給要點」。

聯醫說，住院醫師加班費計算是按照勞動部2019年8月28日函釋（勞動條2字第10801309401號函）適用標準，加班費依當月正常班或輪班時數計算，每小時工資額按月薪分別除以320、349 或 373 小時推算，並依「勞基法」給予加班費加成，前兩小時加給3分之1、第三小時起加給3分之2。

聯醫表示，為獎勵醫護人員的努力與貢獻，視醫療作業基金盈餘發放獎勵金，部分採按月發放，屬年度事業收支總淨餘數內分配，依勞動部函釋，獎勵金不屬工資範疇，未來將持續關注醫療人員工作環境與薪酬制度，並參採其他醫療機構作法，與時俱進適時調整，以確保員工權益，維護醫療品質。

加班費 月薪 醫師

延伸閱讀

產工批台鐵為節流「歪招盡出」違法強制員工加班採補休

北市聯醫住院醫師薪資低報 工會：計算加班時薪僅136元

滯留太空9個月 美國2太空人恐無加班費

執勤搞烏龍？遭控擅闖店家查移工 新北專勤隊發聲了

相關新聞

國人愛吃海鮮！食藥署：這種蝦不要買 小心添加物

國人愛吃海鮮，尤其是蝦子，各類料理都能見到蝦子的身影。不過，蝦子除了過敏問題，也最怕食品添加物，尤其是增加賣相的保鮮劑跟...

醫院護理人力荒！雲林縣府籌預算推3年3億 每人每月獎勵3千元

全台醫護人力不足，造成急診壅塞、待床嚴重，雲林縣縣議會臨時會今專案報告因應措施，縣長張麗善表示，將規畫3年3億元護理人力...

遭山坨兒颱風吹斷3座橋 青山瀑布步道最快明年6月開放

新北市石門青山瀑布步道號稱台版奧入瀨溪，每年吸引5000位遊客到訪，但去年因山坨兒颱風，造成1.3公里步道有3座橋損毀、...

遭控住院醫師加班費時薪僅136元 北市聯醫：獎金不列入計算

北市醫師職業工會指控聯醫隊住院醫師薪資計算暗藏陷阱，對外宣稱住院醫師月薪達11萬元以上，但實際上基薪卻僅有5萬多元，導致...

腸胃炎不敢進食？營養師打破迷思 5招讓身體好得快

腸胃炎別吃飯、白吐司？營養師方慈聲在Instagram發布影片打破迷思。腸胃不舒服、拉肚子好痛苦，多數人都會選擇斷食或是吃吐司，方慈聲指出這是錯誤觀念，想要腸胃炎好的快就要「快點吃」！身體有了營養才能啟動修復功能，以下五招聽營養師的，讓不舒服的你快快好起來。

蘋果AI Siri延到2026…1舉動陷公關危機！他建議學賈伯斯解決範本

蘋果（Apple）2024年在WWDC 2024宣布推出最新人工智慧助理Apple Intelligence，沒想到不僅沒有準時推出、一開始的版本僅有英文版本，日前更確定AI版Siri要延後至2026年，讓不少果粉相當失望，蘋果分析師郭明錤直言，蘋果現在竟用非官方管道傳遞新消息相當糟糕，應該要學賈伯斯（Steve Jobs）的解決方式處理公關危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。