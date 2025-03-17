醫院護理人力荒！雲林縣府籌預算推3年3億 每人每月獎勵3千元

全台醫護人力不足，造成急診壅塞、待床嚴重，雲林縣縣議會臨時會今專案報告因應措施，縣長張麗善表示，將規畫3年3億元護理人力留任計畫、公費護理師培育及護理友善職場計畫，最快明年實施，目標3年內將急救責任醫院護理人員提升至3千人。

今年一、二月全台急診壅塞情況嚴重，雲林縣6大急救責任醫院急診滿載通報次數也暴增，二月通報滿載次數高達539次，議會關心醫護量能不足情況如何因應，今臨時會要求衛生局專案報告。

衛生局長曾春美表示，今年一、二月雲林縣急診通報滿載待床情形嚴重，尤以台大雲林分院、台大虎尾院區、成大斗六醫院待床情形嚴重，三月情況已趨緩，急診待床嚴重與醫護人力不足，導致病床無法全開有關。

曾春美表示，目前除以宣導落實醫療分級、加強院內自主調床、轉診至不壅塞醫院、推廣在宅急症服務等因應，已於3月10日邀請護理師護士公會、6大責任醫院護理部主管研商，會中反映醫院護理人員薪資與勞動條件比例不符、長照及居家護理等外部機構護理需求上升、托嬰及托老資源不足等因素，皆影響醫護人員職場回留任。

雲林縣6大責任急救責任醫院現有護理人力2385人，為充實護理人力，張麗善表示，將推出333護理人力留任計畫，編列3億元經費，獎勵臨床護理人員新聘及留任，每人每月3千元，目標3年內將急救責任醫院護理執業人數提升至3千人。

另外，考量雲林縣招募護理人員不易，將推動雲林公費護理師培育計畫，培養在地優秀學子成為護理人員返鄉服務，每人每年補助16萬元，5年最高補助共80萬元，目標增加雲林縣100名護理人力，並將規畫醫護人員托育中心及日照托老中心設置補助，緩解醫護人員家庭照顧壓力。