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產工批台鐵為節流「歪招盡出」違法強制員工加班採補休

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵產業工會今控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休。聯合報系資料照
台鐵產業工會今控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休。聯合報系資料照

台鐵公司化首年虧損137.9億元，創歷史新高，台鐵產業工會今控訴，台鐵公司為節流「歪招盡出」，除禁止外勤員工使用微波爐等電器外，更要求各處加強加班管制，不惜違法強制員工補休，加班補休未休畢也無預算可發；產工要求，台鐵應停止違法行為，另為確保員工權益，將同步發函勞動局進行勞動檢查。

台鐵產工指出，台鐵公司為求支出節流，近期以環保節電為名要求工務處節電，結果卻是禁止外勤員工使用微波爐等電器，今天更有員工申訴，公司內部召開財務改革會議，要求各處加強加班管控，維護同仁身心健康，然而執行上卻有處室直接要求員工「延長工時請選擇補休」、「加班補休未休畢無預算可發」，公然違法。

產工表示，從員工提供的資料可見，各處內勤人員因業務所需，需進行於立法院留守、輪值應變中心，或有切換設備、試運轉業務等，均為台鐵業務所需要求員工加班工作，如今再度以「維護健康」美名行違法惡行，為節流目標不惜違法。

產工強調，調查員工需求制訂合理規範、敷實核發加班費與津貼是公司應盡義務與職責，台鐵公司化後各項待遇非但未趁機檢討，反而處處縮水減少，不斷落後軌道業與國營事業單位的待遇，只會讓台鐵成為毫無競爭力的公司。

台鐵產工要求，台鐵應立即停止違法行為，給予員工應有選擇補休、加班費選擇權；另外，為確保員工權益，工會將同步發函勞動局進行勞動檢查，阻止違法行徑。

對台鐵產工相關指控，台鐵公司沒有回應。

加班費 台鐵公司化 補休

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