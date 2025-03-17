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腸胃炎不敢進食？營養師打破迷思 5招讓身體好得快

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師方慈聲發布影片，打破腸胃炎錯誤迷思。 示意圖／ingimage
營養師方慈聲發布影片，打破腸胃炎錯誤迷思。 示意圖／ingimage

腸胃炎別吃飯、白吐司？營養師方慈聲在Instagram發布影片打破迷思。腸胃不舒服、拉肚子好痛苦，多數人都會選擇斷食或是吃吐司，方慈聲指出這是錯誤觀念，想要腸胃炎好得快就要「快點吃」！身體有了營養才能啟動修復功能，以下五招聽營養師的，讓不舒服的你快快好起來。

腸胃炎五招這樣吃：

一、不要都不吃

方慈聲提醒，如果是急性腸胃炎或稍微進食就噁心想吐的情況，發病初期建議讓腸胃徹底休息一天，補水就好。如果吃得下東西就「盡快吃」，這樣才好得快，身體有營養才有辦法修復。

二、碳水

至於應該吃什麼？碳水化合物等主食記得反其道而行，選擇「精緻澱粉」，如白飯、冬粉、白麵條或饅頭為佳，建議不要選擇吐司，避免有牛奶成份導致腸胃更加不適、刺激。

香蕉、蘋果也是好選擇，富含的果膠跟鞣質有止瀉作用。

三、主菜

蛋白質可以選擇蒸蛋、蒸魚、雞肉、豬里肌等比較瘦的肉片，注意主菜蛋白質要去皮、去筋食用。

四、蔬菜

蔬菜去梗，例如綠葉蔬菜只吃嫩葉部分。瓜類亦是好選擇，瓜類纖維較少，可以吃黃瓜、絲瓜或冬瓜、蘿蔔等等。

五、多喝水

最重要的切記多喝水！也可以去藥局買電解水或是運動飲料兌水，建議使用溫水，冷飲容易再次刺激腸道，讓你馬上再去跑廁所。

營養師 腸胃炎

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