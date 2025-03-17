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明起仍恐出現10度以下低溫 周四周五不排除升級寒流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天清晨最低溫為馬祖南竿8.7度，本島最低溫為新北市五股9.4度。圖／中央氣象署提供
今天清晨最低溫為馬祖南竿8.7度，本島最低溫為新北市五股9.4度。圖／中央氣象署提供

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署預報員趙竑今天指出，今天清晨普遍低溫約11到13度，加上華南雲雨區東移，雲量較多，白天高溫回溫不明顯，整天涼冷。這波冷氣團預估影響到周三，周四之後冷空氣減弱，但周四周五環境比較乾，各地輻射冷卻作用明顯，日夜溫差大，很多地方可能10度以下，台北站也不排除10度以下，有可能升級寒流。

趙竑表示，今明兩天受華南雲雨區帶來水氣影響，今明兩天降雨機率高，山區容易下雨。受強烈冷氣團影響，今晨局部溫度偏低，大部分約12度，清晨最低溫為馬祖南竿8.7度，本島最低溫為新北市五股9.4度，明天清晨仍受強烈冷氣團影響，苗栗以北、東北部有局部10度以下低溫的機會。

溫度部分，趙竑指出，這波強烈大陸冷氣團影響到周三，今天和周二北台灣因華南雲雨東移，雲量比較多，北台灣高溫回升不明顯，整天溫度落在16度以下，中南部溫度也低，但局部地區透光時比較溫暖；周三後中南部回溫比較明顯，高溫可回到20度以上，北台灣、東半部整天在20度以下。周末溫度明顯回升，各地高溫可到25度，但周四和周五環境比較乾，日夜溫差大，清晨輻射冷卻明顯，局部地區有10度以下低溫。

趙竑指出，近9年來台北測站最低溫出現在2016年3月的9.4度，目前受強烈大陸冷氣團影響，但周四、周五這波強冷空氣在輻射冷卻加持下，台北站有機會出現低於10度以下低溫，不排除達寒流等級機會，不過目前預報台北站低溫約11度，仍以強烈大陸冷氣團等級機率高。

未來降雨分三階段，趙竑說，華南雲雨東移影響，今天和周二各地容易有降雨，東半部雨區較廣，西部降雨以山區為主，西部平地零星飄雨；周三水氣漸漸從西往東移出去，降雨限縮東半部，西半部山區零星飄雨；周四之後環境偏乾，僅花東、恆春半島零星飄雨，其他地方陽光露臉。

趙竑表示，今天到周三高山有降雪機率，其中今明兩天各地三千公尺以上，尤其是北部、東北部兩千公尺以上高山有降雪機率，周三則中部以北三千公尺以上有降雪機率。

趙竑指出，3月仍有冷空氣影響，後期還有機會，不過不確定性仍比較大。

未來一周天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 高溫

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