影／逐年改善空品 彭啟明：空品政策白皮書擬月底推出

環境部長彭啓明上午前往立法備詢，彭啓明會前受訪表示，目前公民許願池已經蒐集300多個建議，相關論壇、公民咖啡館等也在陸續舉辦中，現在正在匯集意見，包含民眾擔憂住家附近的敏感族群如何在空汙衝擊下能夠提前防護等，希望3月底能完成空品白皮書，這也代表未來的政策方向。

彭啓明指出，工廠在學校旁邊也變成很大問題，這部分會加強源頭稽核，而家長開車接送小孩，也因長時間怠速讓學校周邊空品變得較差，因此為強化移動汙染源管理，空汙法已授權各地方政府，針對特定區域畫定空氣品質維護區，限制高汙染車輛進入，截至今年3月全國已畫設85處空維區，未來也會透過相同的畫設方式，讓高汙染車輛不要進入學校周邊。 環境部長彭啓明上午在立法院表示，新空品政策白皮書目標將在本月底前推出。記者陳正興／攝影