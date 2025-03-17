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小店電價傳下月至少漲一成 台南小吃攤店家恐跟著漲價

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
小店電價傳下月至少漲一成，部分小吃攤早在年初就因不堪成本春節後開市第一天就漲價。記者周宗禎／攝影
小店電價傳下月至少漲一成，部分小吃攤早在年初就因不堪成本春節後開市第一天就漲價。記者周宗禎／攝影

經濟部預計下個月調漲電價，今天消息傳出台南有小吃攤商老闆直說，原物料漲價風聲年初就已四起、有同業早就調價、他們是自行吸收，如果電價真漲一成以上，加上他們的物料成本又會再上揚，「不跟著漲1成」恐怕活不下去。

傳統市場攤販說，其實因年初政府就釋放台電補助千億沒過要調漲電價消息，加上常用的豬肉價格暴漲，早就有店家忍不住、提早在春節過後2月1日開市後就調價。

本報報導經濟部預計兩周內決定下月起的新電價，預估整體電價平均漲幅約百分之6，民生住宅及小商店用電調幅更高，介於百分之11至百分之33。

歸仁公有市場小吃店說，其實過年前原物料尤其小吃攤最常用的肉品價格就大幅漲價了，有同業過年後就因供貨商悄悄漲價，不願意吸收成本而調高售價，因為是小生意，一般都是一份漲5到10元。

雖然多數攤商都還在觀望，如果下個月電價真的漲、而且漲一成以上，那他們也不得不漲價了。

漲價 電價

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