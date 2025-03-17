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長榮航空攜手澳門航空共用班號聯營 提供逾7成台澳航班

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空與澳門航空將自2025年3月30日起展開共用班號聯營合作，範圍涵蓋雙方營運的台灣往返澳門航線，可大幅提升台澳航班選擇彈性，還能讓旅客更輕鬆銜接澳門航空往中國大陸境內的其他航點。圖／長榮航空提供
長榮航空與澳門航空將自2025年3月30日起展開共用班號聯營合作，範圍涵蓋雙方營運的台灣往返澳門航線，可大幅提升台澳航班選擇彈性，還能讓旅客更輕鬆銜接澳門航空往中國大陸境內的其他航點。圖／長榮航空提供

長榮航空宣布，今年3月30日起，將與澳門航空展開共用班號聯營合作，範圍涵蓋雙方營運的台灣往返澳門航線，未來雙方將提供市場上超過7成的台澳航班，增加國人來往港澳珠圳間的彈性，也可提升銜接中國大陸境內航點的便利性。

長榮航空3月30日起與澳門航空展開共用班號聯營合作，合作範圍涵蓋長榮航空營運的桃園、高雄往返澳門航線，以及澳門航空營運的桃園、台中、高雄往返澳門航線，本次合作將大幅提升台澳航班選擇彈性，還能讓旅客更輕鬆銜接澳門航空往中國大陸境內的其他航點。

長榮航空首席副總經理廖至維表示，與澳門航空的共用班號聯營合作，不僅是兩家航空公司在營運層面的合作，更是長榮航空對旅客承諾的具體實踐。透過這次合作，旅客能更輕鬆往返兩地，除增加來往港澳珠圳間的彈性，也可提升銜接中國大陸境內航點的便利性。

澳門航空副總經理張允表示，與長榮航空達成代碼共享合作，不僅豐富澳門航空的服務產品，還能為旅客往來澳門提供更多的選擇和方便。隨著市場需求的逐漸回升，這一合作無疑將為兩家航空公司帶來更大的市場機遇，並進一步提升澳門機場對外的通達性。

目前，長榮航空每周營運桃園、高雄往返澳門達21班，澳門航空每周約42班往返桃園、台中、高雄與澳門，透過此次共用班號合作，雙方提供市場上超過7成的台澳航班，滿足旅客往返香港、澳門、珠海、深圳等粵港澳大灣區的需求，打造更完善的區域航網。

澳門 長榮

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