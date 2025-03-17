醫院擬漲掛號費因應「小總額」 新光：目前無調漲計畫

衛福部健保署今年全面實施「個別醫院總額」，台北區將於4月正式上路，為因應財務衝擊，台大、新光等醫院陸續喊話，研擬調漲掛號費。對此，衛福部長邱泰源昨表示，掛號費屬醫院行政費用，政府不會多加干涉，但「漲掛號費應非醫院的優先考量手段」。新光醫院今表示，將觀察新制上路後的醫療服務量能變化，並採取因應措施，目前沒有調漲掛號費計畫。

健保署推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」（個別醫院總額），要求各醫院年度健保點數不可超過前一年，超過將打折，甚至不予給付（斷頭），各家醫學中心院長無不擔心，如果接收太多病人，影響醫院營運，反倒賠錢。

最近一兩年，許多診所調高掛號費到200元，有些250元，甚至更高，相較之下，醫學中心掛號費偏低，台大、北榮、三總、成大等醫學中心僅收100元，其他醫學中心則在150至200元，台大、新光之前也公開表態，「個別醫院總額」新制上路後，可能調漲掛號費。

「目前沒有調漲掛號費的計畫。」新光醫院副院長洪子仁說，「個別醫院總額」確定4月上路，院方將先觀察新制上路後，4、5月醫院整體醫療服務量能成長情形，並相較去年同期狀況，預估4、5月醫療服務量能成長，若相較去年成長超過7%以上，將面臨健保不予給付（斷頭）。因此目前規畫，醫療服務量能超過5%，就會啟動相關調控機制。

洪子仁說，目前可能因應的對策，包括縮減平日夜間、周六門診，僅留下內、外、婦、兒等必要門診，或將不緊急手術延後，若這些方式仍無法降低服務量能，最後手段才會調漲掛號費，但「目前沒有調漲計畫」，若4、5月服務量能增加幅度低於5%以下，就會維持現況。

「個別醫院總額」新制上路後，院方會持續觀察醫療服務增加情形，目前正研擬相關措施。洪子仁表示，民眾不需擔心，急重症科別絕對不會受到，但受人口老化、民眾習慣到醫學中心就醫等因素影響，若初級照顧（輕症）患者持續增加，院方將先從適度減少非必要的門診著手。

洪子仁說，健保總額制度實施22年，過往醫院都是依靠大總額，但今年開始實施「個別醫院總額」，往後由醫院自行調控，若藉由「小總額」制度，提升醫院財務基礎，又能滿足民眾醫療需求，這是大家所樂見的，但其中仍需要許多措施加以調控。

邱泰源昨表示，醫學中心應以急重症患者為醫療重點，個別總額上路後，醫院應做好資源分配，只要作好分流，避免重複檢查，且增加治療效率，將財務用在刀口上，相信不致影響病人醫療服務。