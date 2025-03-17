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核能短期內延役困難 彭啓明：2035減碳目標仍可能調整

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，自己對核能沒有立場，但如果美國有商轉的新核能技術會很歡迎。擷取自國會頻道直播
彭啓明表示，自己對核能沒有立場，但如果美國有商轉的新核能技術會很歡迎。擷取自國會頻道直播

國內最後一座運轉中的核3廠2號機將於今年5月將除役，屆時台灣將正式進入「非核家園」，環境部長彭啓明今天表示，核能短期內要延役有很大的困難，然而2035年的國家減碳目標沒有納入核能，後續不排除會根據國際上新核能技術的商轉而有調整。

今年1月在總統府氣候變遷對策委員會上，總統賴清德宣布2032年及2035年的更積極減碳目標，分別為將比基準年2005年減量32%±2%和38%±2%。

立委邱鎮軍今天在立法院質詢指出，今年5月核能即將歸零，短期內要用什麼替代能源？目前的燃氣、燃煤等火力發電方式，長期使用難道不會對國人健康產生影響？難道廢核就是對的路？

彭啓明指出，核能延役涉及修法、設備維護、核廢料處理和社會溝通等，變數非常多，核能雖然是低碳能源，但短期內來看，核能延役在台灣確實有困難，如果美國有商轉的新核能技術當然很歡迎，但目前台灣只能靠自己的能源轉型。

立委涂權吉表示，以核養綠公投時有6成民眾支持核能的使用，是否國家的能源政策有調整的可能？在面對AI用電劇增、減碳和環保等，核能確實是很好的選項。

彭啓明強調，自己對核能沒有立場，因為新核能技術還在發展中，國際上發展時投入的資金也相當龐大，然而2035年的國家減碳路徑還沒有納入核能，假如有新技術出來，後續的減碳目標則還會調整。

彭啓明 核能 減碳

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