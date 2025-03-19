新鮮不是絕對好！專家推薦8加工食品 健康、便利更適合現代人

根據「ELLE」報導，近年來隨著健康意識提升，許多加工食品被重新定義，部分產品因其營養價值而受到青睞。營養師Maggie Moon在其著作《The MIND Diet》中指出，某些加工食品不僅方便，還富含對健康有益的成分。

野生藍莓

冷凍野生藍莓在完全成熟時採收並迅速冷凍，保留了豐富的抗氧化物質，有助於保護大腦健康。研究顯示，野生藍莓中的抗氧化物質濃度較高，對認知功能有益。此外，冷凍水果的價格通常比新鮮水果更實惠，且保存期限更長，方便隨時享用。

奇亞籽

奇亞籽也是值得納入日常飲食的超級食物。每28克奇亞籽含有約11克的膳食纖維，並富含植物性Omega 3脂肪酸和鈣。2019年發表於《The Lancet》的研究指出，每日攝取25至29克的膳食纖維有助於延長壽命。奇亞籽可添加於冰沙、優格或燕麥片中，亦可製作奇亞籽布丁早餐，為飲食增添多樣性。

鷹嘴豆

罐裝鷹嘴豆雖然可能含有較高的鈉，但在烹調前用水沖洗可減少約40%的鈉含量。鷹嘴豆是優質的植物性蛋白質來源，特別適合地中海或中東風味的料理，既提供飽足感，又增強營養攝取。

南瓜泥

營養師Amy Rizzo表示，南瓜富含維生素A與抗氧化物質，對視力與免疫系統有益。許多人雖想在料理中使用南瓜，但因準備過程繁瑣而卻步，挑選100%純南瓜泥罐頭不含人工添加物，能輕鬆用於烘焙、湯品或燉菜中。

抹茶

根據發表在醫學期刊《Current Pharmaceutical Design》上的一項針對49人的臨床試驗結果，抹茶中的L-茶氨酸和咖啡因等，有助於改善情緒、認知能力及思維清晰度。

燕麥能量棒

燕麥能量棒雖屬加工食品，但選擇關鍵在於含糖量低的產品，尤其是添加糖應盡量控制在5克左右。

初榨橄欖油

初榨橄欖油是透過壓榨橄欖而成，但它富含不飽和脂肪酸，是最健康且風味豐富的食用油之一。不過因熱量較高，建議每次攝取量控制在一大匙以內。

豆腐

85克的豆腐中含有9克蛋白質，且富含鈣質，是營養均衡的植物性蛋白來源。

選擇適當的加工食品，搭配均衡的飲食習慣，有助於提升整體健康。了解食品的營養成分，並根據個人需求進行選擇，才能在繁忙生活中兼顧便利與健康。