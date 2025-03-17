燃氣電廠個案審查恐釀全台大競逐 立委要求政策環評

民進黨政府2016年提出能源轉型計畫，去年賴政府上台後，中火二期新建燃氣機組、洲際液化天然氣接收站（七接）、協和電廠更新改建計畫（四接)相繼過關，每隔2個月就有一案通過環評。立委質疑，燃氣電廠僅以個案審查無法得知對區域性生態與社會的衝擊。環境部表示，政策環評只能由目的事業主管機關主動提出，環境部在這部分並無強制力。

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫將蓋4部燃氣機組，已於去年10月30日通過環評審查；七接去年12月11日通過環評；四接今年2月26日通過環評，等於每隔2個月就有一燃氣案通過環評；台中港新建天然氣接收站（五接）本月底應完成補件，預計最快4月可進入環評審查。

對於燃氣電廠均採個案審查的方式，許多團體也多次提出疑慮，監督施政聯盟召集人陳椒華先前指出，能源開發政策應進行政策環評，但近10年經濟部卻都未提出。

立法院社福及衛環委員會今天邀請環境部等就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告。

立委廖偉翔表示，台灣西部460公里的海岸有7座天然氣接收站，我國也變成全球天然氣密度最高的國家，但是政府從未針對全台天然氣總量上進行過政策環評，僅以個案審查無法確保不會對沿海生態系造成不可逆的破壞，如果台電和環境部都沒有提出，是否屬於行政怠惰？

廖偉翔表示，沒有政策環評而只是為了達標數字而盲目開發，這樣的作法應該重新檢視，全台接收站和儲氣廠的總量管制都要有方案，假如再生能源沒有達標，是否就要新增建更多的天然氣接收站？民進黨執政的做法就是單點來看，讓全台變成天然氣的競逐場，也讓西部海岸成為犧牲帶。

環境部長彭啓明表示，煤轉氣是政府的既定政策，然而政策環評必須由目的事業主管機關主動提出，能源發展如果讓社會有共識當然是最好的，有政策環評自然是最好，這部分會再納入後續討論。