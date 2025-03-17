快訊

翻轉英特爾3套劇本 陳立武不分拆晶圓代工

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

金秀賢、金賽綸2015年就被拍？ 「女方家門口」照網瘋傳

聽新聞
0:00 / 0:00

燃氣電廠個案審查恐釀全台大競逐 立委要求政策環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委廖偉翔表示，台灣西部460公里的海岸有7座天然氣接收站，密度高居世界第一，要求目的事業主管機關應進行政策環評。聯合報系資料照片
立委廖偉翔表示，台灣西部460公里的海岸有7座天然氣接收站，密度高居世界第一，要求目的事業主管機關應進行政策環評。聯合報系資料照片

民進黨政府2016年提出能源轉型計畫，去年賴政府上台後，中火二期新建燃氣機組、洲際液化天然氣接收站（七接）、協和電廠更新改建計畫（四接)相繼過關，每隔2個月就有一案通過環評。立委質疑，燃氣電廠僅以個案審查無法得知對區域性生態與社會的衝擊。環境部表示，政策環評只能由目的事業主管機關主動提出，環境部在這部分並無強制力。

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫將蓋4部燃氣機組，已於去年10月30日通過環評審查；七接去年12月11日通過環評；四接今年2月26日通過環評，等於每隔2個月就有一燃氣案通過環評；台中港新建天然氣接收站（五接）本月底應完成補件，預計最快4月可進入環評審查。

對於燃氣電廠均採個案審查的方式，許多團體也多次提出疑慮，監督施政聯盟召集人陳椒華先前指出，能源開發政策應進行政策環評，但近10年經濟部卻都未提出。

立法院社福及衛環委員會今天邀請環境部等就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告。

立委廖偉翔表示，台灣西部460公里的海岸有7座天然氣接收站，我國也變成全球天然氣密度最高的國家，但是政府從未針對全台天然氣總量上進行過政策環評，僅以個案審查無法確保不會對沿海生態系造成不可逆的破壞，如果台電和環境部都沒有提出，是否屬於行政怠惰？

廖偉翔表示，沒有政策環評而只是為了達標數字而盲目開發，這樣的作法應該重新檢視，全台接收站和儲氣廠的總量管制都要有方案，假如再生能源沒有達標，是否就要新增建更多的天然氣接收站？民進黨執政的做法就是單點來看，讓全台變成天然氣的競逐場，也讓西部海岸成為犧牲帶。

環境部長彭啓明表示，煤轉氣是政府的既定政策，然而政策環評必須由目的事業主管機關主動提出，能源發展如果讓社會有共識當然是最好的，有政策環評自然是最好，這部分會再納入後續討論。

廖偉翔 環境部 環評

延伸閱讀

綠營大軍今直搗台中南屯 廖偉翔淡定「熱血」反制

綠台中宣講 護國女醫質疑：藍刪預算傷害台灣的醫療

民進黨啟動下鄉…卓榮泰親上場 廖偉翔：國家機器搞罷免

全台大罷免！台中6藍委全罷 綠首場宣講卓揆領軍台中登場

相關新聞

冷氣團發威 7縣市低溫特報恐10度以下今天冷到明天晚上

中央氣象署上午10時30分針對北北基桃等7縣市發布低溫特報，今天上午到明天晚上，恐出現10度以下低溫。

太平山今晨下起「霧淞」好美…若低溫水氣足可能下雪

太平山國家森林遊樂區今晨溫度攝氏零度，一早只有樹木上有些許霧淞，區內道路尚未結冰，車輛行駛暫無需雪鏈，若持續低溫且水氣充...

國際IP角色襲台 學者籲多獎勵本土

地方政府近年興起結合國際知名ＩＰ辦活動，高人氣的吉伊卡哇、角落小夥伴、海綿寶寶等都成了活動主打，二月落幕的台灣燈會也首創...

今明最冷探10度以下 還有冷空氣嗎？天氣風險這樣說

春天怎麼這麼冷？還會繼續冷下去嗎？天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，強烈大陸冷氣團影響至周三，周四起回暖至周末，天氣...

為逐年改善空品 彭啟明：新空品政策白皮書擬月底前推出

為響應2050淨零排放目標，環境部擬推出新空品政策白皮書，作為第三期（2018年至2031年）空氣汙染防制方案執行重點，...

防曬迷思破解！陰天、室內也會曬老？衛福部：紫外線無所不在！

衛福部食藥署宣導，即使陽光不強，紫外線中依然會有UVA，具有較強穿透力導致肌膚老化，可能對皮膚造成傷害，因此防曬工作不可忽視！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。