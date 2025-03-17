糖尿病影響眼內組織代謝 企業主管56歲就罹白內障

56歲企業主管，工作常應酬，長期面臨高壓工作環境，加上飲食不規律，40歲時就被診斷罹有第二型糖尿病，雖接受血糖控制治療，但仍控制不佳，近日感覺視力變得模糊，尤其夜間開車時畏光情況特別明顯，有時甚至無法看清路面。

醫師檢查發現，他的水晶體混濁，確定罹患白內障，經手術後視力才逐漸恢復。

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師何明芝說，患者不解為何不到60歲竟然就罹患老人疾病。糖尿病和白內障之間存在密切關聯性，因為長期高血糖會影響眼內組織的代謝，導致水晶體的結構變質和霧化，造成白內障。糖尿病患者如果血糖控制不佳，更容易引發水晶體混濁的情況，因此，糖尿病患者發生白內障的年齡往往比非糖尿病病人的年齡還要早。

她說，白內障對視力造成的影響是逐漸進展的，但透過手術，大多數病人的視力都可以得到改善。此外，糖尿病病人也是網膜病變的高危險群。由於長期高血糖可能損害視網膜中的微小血管，導致滲出、出血，視力將受到極大影響，甚至有失明的可能性。

所以糖尿病人應每年至少接受一次眼科檢查，及早發現視網膜病變的徵兆，並在需要時進行治療，如雷射或藥物注射等，以減少視力損害的風險。