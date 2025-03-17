胸部大小與乳癌風險成正比？江坤俊搖頭曝關鍵：先天已決定

不少人認為胸部越大，罹患乳癌的機率越高，甚至有人因此對豐胸有所顧慮。不過乳房外科醫師江坤俊近日在臉書發文指出，這其實是一種常見迷思，胸部大小和乳癌發生率並無直接關聯，真正的風險因素在於「乳房的緻密度」，也就是乳房的硬度。

江坤俊表示，很多人直覺認為胸部大代表乳腺組織多，因此更容易出問題，但在臨床與統計上，並沒有發現這樣的趨勢。他舉例，歐美女性的胸部普遍比亞洲女性大，但乳癌發生率卻不見得比較高，由此可知胸部大小並不是主因。

真正需要注意的是乳房的「緻密程度」。江坤俊解釋，乳房越緻密、也就是觸感越硬的人，罹患乳癌的機率相對較高，這種結構屬於天生的，有人天生乳房組織較緊實，有人則較為柔軟，目前並沒有後天方法可改變緻密度。

他也鼓勵想豐胸的人不必過度擔心，單純追求外型改變並不會因此提高罹癌風險。與其擔心胸部大小，不如多關注乳房的健康狀況與定期檢查，才是降低風險的關鍵。