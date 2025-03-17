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你用什麼喝熱咖啡？醫揭「紙杯」藏危機：不知不覺喝下塑膠

聯合新聞網／ 綜合報導
不少上班族早上都要來一杯咖啡提神醒腦。 圖／ingimage
不少上班族早上都要來一杯咖啡提神醒腦。 圖／ingimage

不少上班族早上都要來一杯咖啡提神醒腦。不過減重醫師蕭捷健近日在臉書發文表示，他到連鎖咖啡店時，會盡量使用內用馬克杯或自備保溫杯，原因就是避免接觸紙杯內層的塑膠塗層。他提醒，熱飲倒入紙杯後，塑膠遇熱恐釋出「微塑膠」，長期攝入恐造成荷爾蒙失調，也可能和肥胖、長痘痘有關係。

蕭捷健解釋，大多數紙杯內壁為了防水，都會加上一層塑膠膜（例如PE或PLA材質）。根據研究，熱水倒入紙杯後短短15分鐘內，一個紙杯就可能釋出約2.5萬顆微塑膠顆粒，甚至上億個奈米級塑膠粒子。研究也發現，這些塑膠微粒不僅可能進入人體消化系統，甚至已在血液與糞便中被檢測出其存在，顯示人類正不知不覺中「喝下塑膠」。

這些微塑膠及其相關化學添加物（如雙酚A與塑化劑），被歸類為內分泌干擾物，長期累積恐導致荷爾蒙失衡，影響甲狀腺、代謝及生殖系統。此外，也有研究指出，微塑膠可能破壞腸道菌叢，造成慢性發炎、代謝異常、消化不良甚至痘痘問題。蕭捷健直言，這些看不見的風險，很可能是許多代謝症狀難解的根源之一。

蕭捷呼籲民眾平時喝熱飲應盡量避免使用紙杯，選擇陶瓷杯或自備環保杯，不只能減少攝入微塑膠、保護荷爾蒙與代謝健康，也能減少塑膠垃圾產生，對環境更友善。

保溫杯 咖啡 塑化劑 塑膠微粒 生殖系統 甲狀腺 紙杯 雙酚

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