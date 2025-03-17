為逐年改善空品 彭啟明：新空品政策白皮書擬月底前推出

為響應2050淨零排放目標，環境部擬推出新空品政策白皮書，作為第三期（2018年至2031年）空氣汙染防制方案執行重點，環境部長彭啓明指出，新空品政策白皮書目標本月底前推出。

為持續改善空氣品質，我國自2016年起分階段推動各項空氣品質改善行動方案，並於2018年「空氣汙染防制法」修訂後，正式將空氣汙染防制方案納入法規，並規定每4年檢討1次。第1期空氣汙染防制方案實施期間為2020年至2023年，目前已接續推動第2期方案（2024年至2027年），也因為空品、能源和減碳息息相關，環境部日前也已提出在2030年達成減碳較基準年2005年減量28±2%的目標。

環境部日前提出將推出新空品政策白皮書，也已邀集國際與國內專家學者成立台灣空氣品質管理策略平台，同時為落實解決公民議題的精神，特別設置「好空氣許願池」，讓民眾可以將心中對空品改善建議或期待許下願望，後續將透過許願池、專家諮詢會議、公民咖啡館及科技論壇等四部曲，聚焦制定出新空氣品質政策白皮書，並作為第三期，即2028年至2031年空氣汙染防制方案的執行重點。

立法院社福及衛環委員會今天邀請環境部、衛生福利部、教育部、經濟部、台灣電力公司、台灣中油公司就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前受訪指出，目前公民許願池已經蒐集300多個建議，相關論壇、公民咖啡館等也在陸續舉辦中，現在正在匯集意見，包含民眾擔憂住家附近的敏感族群如何在空汙衝擊下能夠提前防護等，希望3月底能完成空品白皮書，這也代表未來的政策方向。

彭啓明也指出，台灣地狹人稠，工廠在學校旁邊也變成很大的問題，這部分會加強源頭稽核，而很多家長開車接送小孩但是長時間怠速也讓學校周邊空品變得較差，因此為強化移動汙染源管理，空汙法已授權各地方政府，針對特定區域畫定空氣品質維護區，限制高汙染車輛進入，截至今年3月全國已畫設85處空維區，未來也會透過相同的畫設方式，讓高汙染車輛不要進入學校周邊。

另為強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據環境部「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，彭啓明指出，該司也將成立空氣品質與預報監測中心，目前該項組織與人力調整，正報請行政院核定當中，希望能盡早掛牌。