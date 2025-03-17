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今明最冷探10度以下 還有冷空氣嗎？天氣風險這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響至周三，周四起回暖至周末，天氣穩定。本報系資料照片
強烈大陸冷氣團影響至周三，周四起回暖至周末，天氣穩定。本報系資料照片

春天怎麼這麼冷？還會繼續冷下去嗎？天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，強烈大陸冷氣團影響至周三，周四起回暖至周末，天氣穩定。預測至月底冷空氣影響趨勢將減弱，冬季型冷空氣影響機率逐漸降低。這波強烈大陸冷氣團，可能是本季最後一次對台灣帶來較明顯降溫的強冷空氣。

林孝儒指出，今天起至周三台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，尤以今日至明晨最為顯著，預測北部及東部高溫13-16度，低溫10-12度；中南部高溫17-22度，低溫12-15度。由於輻射冷卻效應明顯，局部沿海空曠地區或近山平地低溫可能降至10度以下，尤其清晨外出的民眾，需注意保暖。

林孝儒指出，這波冷氣團屬於偏乾冷型態，整體環境水氣不多，仍有局部乾空氣移入，各地降雨機率較低。迎風面北部至東部或中南部山區若有降雨，雨勢也偏小，影響不大。由於氣溫偏低，若短暫有水氣移入，不排除三千公尺以上高山，或北部、東北部兩千公尺以上的山區短暫出現降雪或路面結冰的可能。

預測周四起，冷氣團將逐漸減弱，林孝儒說，台灣周圍水氣仍少，各地天氣趨於穩定，以晴時多雲為主。氣溫逐日回升，白天回暖幅度較明顯，陽光露臉時間增加，天氣較為舒適。周四起至周末天氣趨於穩定，白天溫暖舒適，但早晚較涼，提醒民眾留意氣溫變化，適時增減衣物。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

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