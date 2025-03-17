演唱會經濟 北市場次人數居全台之冠 今年大巨蛋近滿檔

各縣市搶演唱會經濟，根據北市觀傳局統計，2024年北市代表性大型場地共舉辦超過530場演唱會、近200萬人參與，場次及進場人數穩居全國之冠，今年大巨蛋場地已接近滿檔；另在北市舉辦的國際會議及展覽超過300場，吸引大量國際商務旅客，展現台北軟硬體實力。

觀傳局表示，疫後北市大型場館在2022年至2024年的表演場次數及進場人數均穩定成長，像是2024年有IU、ITZY、Super Junior等超紅韓流明星，及西洋頂級搖滾樂團Imagine Dragons、日本天后宇多田光、動畫神曲天團Official髭男dism等，屢創開賣即秒殺的盛況；2025年北市演唱會熱潮持續發燒，2月初攻蛋的YOASOBI，創造60萬人搶抽2萬張票的「超現實」，3月也迎來泰妍、米津玄師、GFRIEND、戴佩妮等超人氣巨星，接下來還有「跨界天王」波伽利（Andrea Bocelli）睽違近10年來台並選擇大巨蛋開唱，以及ONEW、張學友、JJ林俊傑、江蕙，可見台北已成為國際巨星巡演必經站點。

觀傳局表示，場館是演唱會經濟的咽喉，北市擁有全台類型最完備、設備最成熟的硬體條件，大型場館包含大小巨蛋、南港展覽館、台北國際會議中心（TICC）、臺北流行音樂中心等，另有Legacy、河岸留言、THE WALL LIVE HOUSE等展演場地，全年度獨立樂團、新生代歌手表演不間斷；此外，北市也有許多戶外空間，例如國際知名超High濕身電音派對「S2o音樂節」台灣場已多年在大佳河濱公園舉辦，都吸引大量樂迷到訪台北朝聖。

觀傳局指出，據聯合數位文創公司統計，北市公私立演唱會場地共27處，每日可提供的座位數量超過10萬席次，若以演唱會門票均價新台幣2000元、周邊商品及餐飲消費以人均1000元計算，一天10萬席，每天就有3億元的經濟潛能；另依台北市商業處調查，2024年底大巨蛋周杰倫及張惠妹演唱會，總計有35萬粉絲入場，演唱會期間住宿、交通、餐飲、購物、娛樂、門票等，推估消費金額就高達40.34億。

觀傳局說，2024年北市在國際會展方面成績也相當亮眼，共舉辦超過300場國際會議及展覽，2023年「國際會議協會（ICCA）」排名，臺北市為全球國際會議城市排名第23名、亞太地區第5名，印證北市會展經濟實力不容小覷，藉由MICE國際行銷，擴大會展周邊觀光及經濟效益，提高城市世界能見度。

台北擁有全台最完善的交通網絡，松山機場距離市中心僅十幾分鐘車程，觀傳局表示，對國際歌手、海外歌迷及商務人士而言，交通極為便利且友善；且市內的旅館總房間數達4萬間，足以應對大量來訪的旅客需求。又，「台灣米其林指南2024」中，台北的米其林餐廳數量多達37家，穩居全臺之冠，邀請來自全球的遊客來臺北，盡享豐富的文化體驗與美食魅力。