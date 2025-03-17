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今起晴冷至周四…早晚探7度 周五起逐日回暖

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今起晴冷至周四早晚探7度 吳德榮：周五起逐日回暖

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
這波冷空氣周五起逐日回暖，今起晴冷至周四，但早晚探7度。本報資料照片
這波冷空氣周五起逐日回暖，今起晴冷至周四，但早晚探7度。本報資料照片

冷，只有10度上下！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨中部山區有局部雨、花東零星飄雨。截至上午6時3分本島各縣市的最低氣溫為：新北(五股區)9.7度。各地區平地的最低氣溫約在10至13度。

吳德榮指出，今日各地區平地大都晴時多雲，中部山區及花東有零星降雨機率；白天在陽光下或不覺冷，但早晚氣溫低，應注意保暖。各地區氣溫為：北部10至18度、中部11至21度、南部13至25度及東部11至24度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至周四(20日)受「強烈大陸冷氣團」影響，各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率；白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨因「輻射冷卻」加成，氣溫降得很低；模擬的冷空氣雖略調弱，部分地區仍將出現7度左右的最低氣溫。尤其連續多天、日夜都有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適，以保健康。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五(21日)白天起至下周三(26日)各地晴朗無雲，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。周五至下周日，逐日清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，應持續注意；下周一(24日)起白天暖如夏，高溫又回到30度以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫 輻射

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