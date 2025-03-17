鐵道博物館將開放復駛藍皮柴油客車 憶台鐵便當逆轉勝

規劃修復六年的國家鐵道博物館，預計今年下半年將第一階段開放，消失近40年的藍皮柴油客車，下半年將隨鐵博開館提供常態性行駛。鐵博上周已公告票價草案，展場一般門票為100元，藍皮柴油客車的乘車體驗票為150元。正式開館前，鐵博出版鐵道職人口述歷史「他們的鐵道時代」，由司機、站長、蒸汽火車修復師、餐旅總經理等台鐵人，回憶台鐵一甲子的發展，包括台鐵便當如何逆轉勝。

文化部表示，國家鐵道博物館園區預計於年下半年第一階段開放，範圍包括總辦公室、大禮堂、材料試驗所、技工養成所、柴電工場等園區北側古蹟建築，將提供車輛展演、鐵道主題多媒體展示、鐵道相關議題特展與常設展，並提供親子活動空間，讓大眾體驗古蹟與工業建築的魅力，認識台灣鐵道文化。

至於鐵道迷敲碗期待、曾在「看海的日子」等多部電影出現的藍皮柴油客車，文化部表示將於下半年復駛，行駛路線規劃於已完成整備的軌道與景觀區域。台北市區的鐵路已地下化，藍皮柴油客車可望成為市區唯一可見的地面火車。

網友戲稱台鐵為「被火車耽誤的便當店」，但其實台鐵餐飲部曾虧損多年。在鐵博的口述歷史「他們的鐵道時代」中，曾任台北車站站長與餐旅總經理的林清標，回憶台鐵從1982年起推動的便當改革，包括請廚師與銀翼餐廳交流、推出屬於台鐵的上海菜飯；與華航空廚合作海陸合一鐵路便當，並於千禧年首次推出限量1000份的「鐵路懷舊便當」，造成轟動。朝日新聞報導後，台鐵受邀參加京王百貨舉辦的全國鐵道便當大賽，開賣便一掃而空，台灣鐵路便當紅到日本。台鐵餐飲部長期虧損，直到便當賣出名號，終於逆轉勝成為台鐵的金雞母。