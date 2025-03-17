台鐵準點率未達標 月底完成4改善

台鐵今年三月每日平均搭車人數六十八萬人創新高，但平均準點率百分之九十五點五，仍未達二○二四年準點率百分之九十七、今年百分之九十七點五的目標，學者表示，目前已無天災影響可卸責，應盡快找出問題改進。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，去年台鐵受○四○三花蓮地震及餘震一千九百次影響，大幅影響列車準點率。另外，去年六月以來連續豪雨等劇烈天氣造成土石流中斷路線及凱米、山陀兒及康芮風災等影響，導致去年準點率表現不如預期。

鄭永祥指出，今年無較嚴重天災影響，初判影響台鐵列車平均準點率的原因包含排班過度密集，導致來不及疏運，像今年小年夜台鐵一天出現五狀況，雖緊急處理恢復列車正常營運，但因班次加開「塞好塞滿」，遇到事故無法快速消化，導致夜間列車仍大延誤。

另外，今年也頻繁出現列車出軌、調車意外，台鐵既然設定百分之九十七點五點率的目標，應盡快找出無法達標的原因。

台鐵董事長杜微要求，三月底前完成所有貨車守車特檢、雙溪段加強路線防護、修訂貨車及客貨混合編組附掛規章及編列預算更新機務搶修機具，確保行車運轉安全。

台鐵說，目前新型E500型電力機車已開始投入，EMU3000型及EMU900型新式電聯車也全數到位，未來將加速汰換舊車，加強現有車輛維修保養，提高列車平均準點率。