鐵博下半年開放 藍皮復駛

規畫修復六年的國家鐵道博物館預計今年下半年第一階段開放，消失近四十年的藍皮柴油客車將常態性行駛。

正式開館前，鐵博出版鐵道職人口述歷史「他們的鐵道時代」，回憶台鐵一甲子發展，包括台鐵便當如何逆轉勝。

文化部表示，國家鐵道博物館園區第一階段開放範圍包括總辦公室、大禮堂、材料試驗所、技工養成所、柴電工場等園區北側古蹟建築，將提供車輛展演、鐵道主題多媒體展示、鐵道相關議題特展與常設展及親子活動空間，讓大眾體驗古蹟與工業建築魅力，認識台灣鐵道文化。

鐵道迷敲碗期待、曾在「看海的日子」等多部電影出現的藍皮柴油客車下半年復駛，行駛路線暫時保密。

台北市區的鐵路已地下化，藍皮柴油客車可望成為市區唯一可見的地面火車。

網友戲稱台鐵為「被火車耽誤的便當店」，但其實台鐵餐飲部曾虧損多年。曾任台北車站站長與餐旅總經理的林清標回憶，台鐵一九八二年起推動便當改革，請廚師與銀翼餐廳交流、推出屬於台鐵的上海菜飯，與華航空廚合作海陸合一鐵路便當，並於千禧年首次推出限量一千份的「鐵路懷舊便當」造成轟動，台鐵還受邀參加京王百貨舉辦的全國鐵道便當大賽，開賣便一掃而空，紅到日本，也因便當賣出名號才成為台鐵金雞母。

陳清標指出，一九六○年代台鐵觀光號列車便加掛餐車，車廂布置仿照西餐廳，提供牛排、龍蝦等大菜。據了解，鐵博第一階段開放的空間包括員工餐廳，當年的廚師也還在，可望復刻台鐵餐飲。去年鐵博到東京展覽時，便邀台鐵便當職人李玉霞出席，重現經典台鐵便當，大受歡迎。