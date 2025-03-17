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公部門行銷 也打造吉祥物IP
公部門自推吉祥物IP，化身人偶或納入文宣設計，台中石虎家族及以台灣黑熊為原型的台北熊讚、高雄熊、觀光署喔熊，都是受歡迎的吉祥物。桃園吉祥物IP十多款，近期還要催生推廣蔬食的「蜜蜂科長」。
桃園市政府除了有吉祥物「ㄚ桃、園哥」，不少局處也有代表性吉祥物，像是社會局「小光」、勞動局「有頭鹿」、捷運局「捷寶」、客家局「阿弟阿妹」、環保局「嘟嘟園長」、桃捷公司「鶇鶇」、消防局「桃消豹」、水務局「坡庇」等。
桃園市新聞處長羅楚東說，ㄚ桃、園哥自二○一六年台灣燈會誕生迄今，市府去年底全新打造「宇宙版ㄚ桃、園哥」新IP，角色戴上智慧眼鏡、智能徽章等科技元素。除了前進校園、到球場應援，今年四月兒童節也將安排吉祥物到七大旗艦公園與親子互動。
桃園市觀光旅遊局今年打造蜜蜂科長「蔬保庇」（Super Bee），擔任國際蔬食科科長。
新竹市政府去年全新推出「皮卡」、「風寶」、「種子小夥伴」三個吉祥物IP，包含兒童節禮物、市長獎禮品提袋、市府志工背心，甚至是電動公車車身都看得見皮卡的萌樣；新竹縣政府則替皮皮獅辦生日趴，黏著在地粉絲。
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