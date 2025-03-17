怕侵權、顧形象 人氣IP眉角多

國際知名IP大舉來台「眉角」不少，不只授權複雜，各樣設計都要經過授權方審核，以免侵權或傷了IP形象；台灣燈會「卡比獸」遇強風暫停演出，充氣或消風過程畫面就保密到家，新竹市兒童藝術節與三麗鷗授權合約長達八十頁。

今年初在高雄舉辦的冬日遊樂園展出日本人氣IP「吉伊卡哇」充氣裝置，引來許多流動攤販販售侵權商品，遭授權商提告，引起軒然大波。台灣燈會主打寶可夢燈區，活動期間也零星發現有流動攤販販售皮卡丘盜版玩偶，遭開單勸離。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟說，日本相當重視商標授權，在燈會現場設置快閃寶可夢中心販售正版商品，也每天巡邏，發現違法擺攤、販售侵權商品就加強查緝。

「國際知名IP的形象維護也非常重要。」周柏吟透露，高十二公尺的巨型卡比獸是專為此次台灣燈會打造，想要營造卡比獸懶洋洋躺在青塘園模樣，事前評估審查非常久才通過，從試營運第一天到燈會結束，日方全程守在現場，期間遇瞬間風速七級強風，卡比獸、皮卡丘與進擊的巨人作品不得不暫停演出，日方認為充氣跟消氣都可能影響角色呈現與形象，請在場遊客不要拍攝，共同維護孩子們幸福感。

新竹市文化局長王翔郁也有感「授權」是IP聯名活動的關鍵，尤其不同角色IP授權因各自所屬總公司或代理公司規定不同有所差異，比一般活動更需要前置溝通時間。

王翔郁說，授權公司對於角色IP「世界觀」的認定是很重要的，以公部門活動而言，必須在角色世界觀及真實世界中取得平衡，像部分授權規範IP角色不得與單一政治人物同框，公開活動就必須協調並取得雙方都能接受的方式執行。

「愈受歡迎的國際IP，授權愈複雜。」王翔郁表示，四月舉辦兒童藝術節與三麗鷗合作，光授權合約就八十多頁，場內三麗鷗圖案都要經過審查與授權。會場合作五十家攤販以文創、手作、飲食等為主，不得販售跟國際IP相關的物品，場內諸多限制，也是為了維護國際IP形象。