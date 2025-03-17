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中西醫照護 腎友延緩洗腎時程

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

慢性腎病已成台灣新國病，平均每八人就有一人罹患慢性腎病，一項大規模臨床研究證實，中西醫合併治療，可降低腎病患者腎衰竭風險，而透析（洗腎）風險下降百分之五十三。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆於第十七屆「台北國際中醫藥學術論壇」發表該項成果，他表示，國內慢性腎病盛行率達百分之十二，患者超過二五○萬人，洗腎人口近十萬大關，主要原因與高血糖、高血脂、高血壓等三高疾病有關，傳統中醫療法具有疏肝健脾、益氣養血，活血化瘀等療效，在治療第三期慢性腎病效果最為明顯。

為此，健保署於一○九年推動「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，藉由中西醫合併治療照護，早期介入，減緩腎病惡化，延緩洗腎時程。林口長庚醫院中醫內兒科主治醫師陳星諭指出，研究分析該計畫五年間新診斷慢性腎病二萬四九七一人，透過科學中藥確能減低慢性腎病患者腎衰竭風險，校正後透析風險下降百分之五十三。

另一研究發現，糖尿病腎病族群持續接受中醫治療，可減低死亡率、透析率，十萬七二九四名新診斷糖尿性腎病個案接受中藥者八年，透析率可降百分之二點一。此外，慢性腎臟病患者接受中醫輔助治療，在血壓、低密度脂蛋白及腎絲球過濾率均獲明顯改善。

賴清德總統表示，中醫藥是台灣珍貴資產，在新冠疫情期間「清冠一號」展現療效，救了無數患者，他也是其中一人，確診後服藥，病狀獲得緩解。該款中藥處方讓台灣中醫揚名國際，行銷全球六十多個國家。

中醫 患者 風險

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