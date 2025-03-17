台大、新光醫院 擬漲掛號費

衛福部健保署今年全面實施「個別醫院總額」，台北區將於下月正式上路，為因應財務衝擊，台大、新光等醫院陸續喊話，研擬調漲掛號費。對此，衛福部長邱泰源昨表示，掛號費屬醫院行政費用，政府不會多加干涉，但「漲掛號費應非醫院的優先考量手段」。

健保署推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」（個別醫院總額），要求各醫院年度健保點數不可超過前一年，超過將打折，甚至不予給付（斷頭），各家醫學中心院長無不擔心，如果接收太多病人，影響醫院營運，反倒賠錢。

邱泰源表示，醫學中心應以急重症患者為醫療重點，個別總額上路後，醫院應做好資源分配，只要作好分流，避免重複檢查，且增加治療效率，將財務用在刀口上，相信不致影響病人醫療服務。

最近一兩年，許多診所調高掛號費到二○○元，有些二五○元，甚至更高，相較之下，醫學中心掛號費偏低，台大、北榮、三總、成大等醫學中心僅收一○○元，醫學中心則在一五○至二○○元，而台大、新光之前也公開表態，可能調漲掛號費。

邱泰源表示，掛號費屬於醫院行政費用，不會多加干涉。個別醫院總額上路後，醫院應先自我調配醫療資源，不應增加病人負擔，調漲掛號費應屬於後面的手段。

罕病基金會創辦人陳莉茵表示，罕病患者情況複雜，常合併其他疾病，幾乎都需至醫學中心就醫，擔心個別醫院總額全面上路後，影響患者醫療權益。目前仍有十九種罕病藥物未獲健保給付，等待用藥患者多達五一八六人，希望健保盡快給付。

「罕病病友權益，一定會受到保護」，邱泰源表示，健保總額今年編列罕病藥物專款一○八億元，另增編公務預算廿億元，病友治療不受影響。此外，要求健保署監控不當轉診，若醫院收治急重難罕患者，成效良好，也給予獎勵。