國際IP角色襲台 學者籲多獎勵本土

地方政府近年興起結合國際知名IP辦活動，高人氣的吉伊卡哇、角落小夥伴、海綿寶寶等都成了活動主打，二月落幕的台灣燈會也首創打造寶可夢、進擊的巨人燈區，朝聖人潮一波波。學者憂心，本地原生IP失去養分，未來恐難翻身。

國際知名IP自帶高辨識度和龐大粉絲基礎，近年成了地方政府活動「新寵」。高雄冬日遊樂園今年以日本知名IP「吉伊卡哇」當主角，廿三天湧入六百萬人次欣賞，桃園舉辦台灣燈會吸引一千五百萬人次造訪，爭睹與寶可夢合作的卡比獸、皮卡丘充氣偶。

「有了知名IP，就能讓民眾迅速沉浸在活動與主題中，創造雙贏。」桃園市觀光旅遊局長周柏吟說，台灣燈會舉辦卅六屆逐漸疲軟，桃園年輕家庭多，因此構思舉辦吸引年輕人、年輕父母的燈會。

周柏吟說，今年台灣燈會與寶可夢、進擊的巨人合作，不僅帶動年輕人賞燈，還有許多爸媽或爺奶推娃娃車、牽著孩子賞燈，天倫樂畫面令人感動。

新竹市年輕家庭眾多，市府文化局去年舉辦兒童遊藝節、萬聖節分別與泡泡龍、天竺鼠車車合作。文化局長王翔郁說，與國際IP合作在宣傳上有加分效果，二場活動參與人次都比前一年成長一點三八倍，很受喜愛，預告四月登場的竹市兒藝節與三麗鷗合作，凱蒂貓、美樂蒂、庫洛米、雙星仙子、大耳狗不僅孩子喜歡，連大人也是粉絲。

人氣IP 人潮保證 國際知名IP近年成了地方政府活動「新寵」，今年台灣燈會打造寶可夢燈區（圖）、高雄冬日遊樂園以吉伊卡哇為主角，都吸引大批人潮朝聖。本報資料照片

國際知名IP角色大量來台，開南大學資訊傳播學系副主任趙哲聖說，地方政府偏好購買現成國外IP辦活動，短期確實能快速吸引人流與話題，但長期下來恐削弱本土IP發展機會，如同電視台一窩蜂購買國外製作戲劇一樣，若本地原生IP不斷缺乏刺激與養分，也可能失去外銷成功的機會。

趙哲聖直言，頻用現成國外IP，未來民眾的文化認同感恐怕只剩下漫威、三麗鷗、韓流，影響自我文化傳承，尤其當國際版權費上漲或授權條件變嚴苛時，台灣本地活動可能受制於人。

該如何讓台灣原創IP也有機會出頭天？趙哲聖建議，政府可設立補助或獎勵機制，鼓勵地方活動優先使用本土IP，讓「IP共創」模式運行，如與本地創作者合作，將國外IP與本土元素結合，逐步提升本土IP競爭力和能見度。