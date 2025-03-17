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健康你我他／藉手機道早安 開啟美好一天

聯合報／ 文／張曉莉（新北新店）
每天早上跟朋友互傳的早安祝福圖片，是一種幸福跟快樂的感覺。圖／張曉莉提供
每天早上跟朋友互傳的早安祝福圖片，是一種幸福跟快樂的感覺。圖／張曉莉提供

這個時代的人真幸福，一支手機就可以跟很多朋友互動。每天早上天亮了，梳洗好，吃著早餐、伴著手機跟朋友互道早安圖問候，隨即開啟美好的一天。

不管收到的早安圖是可愛的動物，或是美麗的娃娃，或是花卉風景照片，從此一天就開始了。而朋友分享出國旅遊製成的早安圖，讓我們感覺到也去了那裡，並且附上我的早安圖，回以祝福。

各類早安圖，雖然都是PO上基本的問候，但是言淺義深，早安圖串起了無數對話的可能性。其實早安圖的功用，不只是簡單社交平台而已，除了互動，對於我們這些銀髮族，「互道早安」可以了解朋友的身體狀況，以及各類時事、衛教資訊，開啟互動與善意的敲門磚。

從早安圖就可以知道與朋友的交情深淺，有的人很用心的PO早安圖，像朋友知道你心情不好，給你個溫馨的擁抱，問候內容讓人感動。

我曾有段時間心情低落，關心我的朋友用早安圖給我力量跟關懷，讓我很快走出低谷，這就是早安圖發揮的最大力量。我有一個好朋友，目前他也墜入低谷、我就用早安圖給他力量跟擁抱，告訴他我很愛他、很關心他，希望他也像我一樣很快地度過。

每天跟朋友互傳的早安圖，是一種幸福跟快樂的感覺，一種心靈的享受，覺得自己不孤單，可以跟朋友互惠關心跟祝福。

出國旅遊 娃娃 朋友

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