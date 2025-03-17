視力殺手 小心青光眼找上門

現代人觀看電子螢幕時間增多，青光眼成為威脅民眾眼睛健康的疾病之一，它是一種視神經萎縮造成視野缺損的疾病，分為原發性與續發性兩大類，原發性青光眼致病原因不明，續發性青光眼可能因患者不當用藥、眼睛外傷等因素造成。

青光眼導致視神經傷害是不可逆的，嚴重惡化會導致失明。當青光眼急性發作時，因眼壓突然上升，可能導致眼睛脹痛、視力模糊、眼睛充血、頭痛、惡心、嘔吐等現象；若是慢性青光眼，病人初期可能沒有明顯症狀，但隨眼壓逐漸升高，視神經慢慢受損，後期可能出現視野缺損、中央視力模糊等情形就醫才被確診。

預防勝於治療，民眾應避免長期不當使用類固醇，不可濫用成藥，且要護眼防外傷。建議40歲以上民眾每年定期檢查眼睛，才能及早發現及早治療。確診後治療可採用藥物、雷射或手術治療控制眼壓，但需評估病況與患者自身情形挑選合適的治療方案，以達到最好的控制效果。