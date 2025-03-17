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健康名人堂／急診壅塞 健保後遺症冰山一角

聯合報／ 黃達夫

根據分級醫療的觀念，急診壅塞有兩個系統性問題，一是7成輕症病人本不應該出現在醫學中心的急診處，而該到鄰近診所就醫。他們雖然沒有「占床」問題，但卻會占據急診醫師的時間，而影響了危急病人的照顧。二是須住院病人，竟然留置急診處超過3、5天，甚至一星期，不能適時進ICU或病房，病人安全堪慮。而救護車司機提醒病人須自帶躺椅，急診病床排到醫院大廳的現象，更是世界奇觀。

當初（全民健保）因政治考量，倉促執行，制度設計不當，「給付過分低廉，輕重症門診不同工卻同酬，加上論量計酬，鼓勵做多而不是做好」，就注定種下今天惡果。

分級醫療 早已名存實亡

記得健保開辦不到1個月，10所醫學中心不但聯合起來要求健保降低醫學中心自付差額，還開辦「早餐門診」、「午餐門診」、「黃昏門診」、「夜間門診」搶收輕症病人 ，導致「分級醫療」名存實亡。卅年養成的習慣，現在怎能怪病人有事沒事跑醫學中心？近日還有醫學中心院長說，他不會拒絕病人，不就是同樣的思維？

只是，台灣醫療網的規畫，所以有醫學中心丶區域醫院、地區醫院及基層診所的分別，就是要由不同層級的醫院，分工合作，共同照護不同嚴重度的病人。而最高級的醫學中心的任務是處理疑難雜症及危急病人。

此刻，主管機構應負起監督醫學中心正確執行其任務的責任。譬如，大部分門診是輕症病人，或病房裡住了不少地區醫院就能夠處理的病人，而導致急重症病人不能進病房，不就愧為醫學中心了嗎？

其實護理人力及藥師人力的出走，可以即刻提高薪資來解決，政府及民眾更要擔心的是，現在很多重要科別（所謂不賺錢科）的醫師已經出現斷層，過幾年，就找不到會照顧疑難雜症的醫師。前衛福部長薛瑞元說，10年後，小兒須出國開刀，不是危言聳聽！

「賤保」30年 一切向錢看

而最不幸的是，「賤保」30年，導致醫界「一切向錢看」！門診愈看愈多，自費項目也不斷增加，病人負擔愈來愈重，卻無法知道這些自費項目多少是有助病情的？

日前，前衛生署副署長李龍騰在電視節目說，21年前，他的夫人膝蓋痛，看了三總、榮總的骨科醫師，都說軟骨碎裂要開刀，李副署長為她做MRI，看不出大問題，夫人嫌他不是專家，李副署長只好請台大教授為她看病，夫人回來說，教授也說，要開刀，自費20萬元。李副署長教他夫人自己做復健，她的膝蓋就不再痛了！

衛生署副署長夫人都差點接受高價的「無效醫療」，更何況是平民百姓。李副署長說，健保要多開刀、多開藥、多做檢驗才有錢賺，有些醫師就拚命開立沒有用的保肝保腎之類的藥！

所以，今天，我會沉痛地說，不良健保所造成比急診壅塞更嚴重的後遺症是「醫療風氣敗壞，醫師信用破產！」受害的是，不知如何去選擇好醫師的病人。

（作者黃達夫為和信治癌中心醫院董事長）

健保 醫學中心 醫師

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