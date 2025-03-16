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醫院擬漲掛號費因應個別總額制 邱泰源：應非優先手段

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，醫學中心收治許多急重症患者，個別總額上路後，醫院資源應做好分配，「罕病病友權益，一定會受到保護」，健保絕對會解決病友憂心的就醫問題，而漲掛號費應非醫院優先考量手段。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源說，醫學中心收治許多急重症患者，個別總額上路後，醫院資源應做好分配，「罕病病友權益，一定會受到保護」，健保絕對會解決病友憂心的就醫問題，而漲掛號費應非醫院優先考量手段。記者沈能元／攝影

衛福部健保署今年提出「個別醫院總額」新制，醫院衝高醫療量能超過一定程度，健保不予給付，台北區預計下月正式上路，為因應財務衝擊已有台大醫院、新光醫院喊話，可能會調漲掛號費作為因應。衛福部長邱泰源昨首度表示，醫院漲掛號費應非優先考量手段。另，罕病基金會憂心，新制上路後，恐排擠罕病患者就醫權益。邱泰源強調，病友不需擔心。

健保署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」（簡稱個別醫院總額），要求各醫院年度健保點數不可超過前一年，超過將打折，甚至不予給付，也就是「斷頭」，各家醫學中心院長無不擔心，接收太多病人，影響醫院營運。

邱泰源表示，掛號費屬於醫院行政費用，一直以來尊重各醫院營運狀況，不多干涉，但重要的是，個別醫院總額上路後，醫院應先自我調配醫療資源，提升醫療品質，不應增加病人負擔，讓有需要的人都能獲得照顧，調漲掛號費應是屬於後面的手段，醫院面對新的制度應樂觀看待。

罕病基金會創辦人陳莉茵說，罕病病友病情複雜，常需到醫學中心就醫，且高達96％罕病屬遺傳性，健保制度下，病友治療獲得保障，但仍有19種罕病藥物未獲健保給付，等待用藥患者為5186人，個別醫院總額即將上路，許多病友仍憂心治療受到影響。

邱泰源說，健保總額今年編列罕病藥物專款108億元，另增編公務預算20億元，病友治療不受影響，至於，診察方面也會讓流程更順暢、速度更快，除藥費外，醫院診療費也不會影響，已要求健保署監控不當轉診，若醫院收治急重難罕患者成效好，也會給予獎勵。

邱泰源說，醫學中心收治許多急重症患者，個別總額上路後，醫院資源應做好分配，「罕病病友權益，一定會受到保護」，健保絕對會解決病友憂心的就醫問題，不會出現醫療人球。他說，個別總額實施後，醫院可能擔心影響營運，但只要作好分流，避免重複檢查、增加治療效率，把財務用在刀口上，不影響病人醫療服務。

據了解，立法院厚生會「罕見疾病權益促進委員會」將於本周二舉行會議，討論罕病在個別醫院總額下可能遭遇的問題及罕病篩檢等議題。

健保總額 邱泰源 醫學中心

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