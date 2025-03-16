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凍到周三！最冷時刻曝「低溫僅10度」 2千公尺高山有望降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天晚上至周二清晨最冷，低溫10至12度，若水氣充足，北部、東北部2000公尺以上高山，及中南部3000公尺以上高山可望降雪。聯合報系資料照
明天晚上至周二清晨最冷，低溫10至12度，若水氣充足，北部、東北部2000公尺以上高山，及中南部3000公尺以上高山可望降雪。聯合報系資料照

持續受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員官欣平表示，明天晚上至周二清晨最冷，低溫10至12度，若水氣充足，北部、東北部2000公尺以上高山，及中南部3000公尺以上高山可望降雪，周三白天起開始回溫，但夜間、清晨仍有15度以下低溫，周四起隨著冷空氣減弱，氣溫回溫明顯，周六高溫甚至可達26度。

官欣平說，本周各地降雨持續趨緩，今天下半天各地雲量仍偏多，但強對流已逐漸減少，降雨多集中在花東沿海、恆春半島一帶，隨著較乾燥空氣影響，明天雨區仍集中在東半部地區，新竹以北、宜蘭也有降雨。

官欣平表示，接下來幾天，台灣整體降雨量明顯減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅宜蘭、花東地區有零星降雨。北部地區從周二（18日）起為晴時多雲的天氣，宜蘭、花東地區則要直到周五（21日）後才慢慢放晴，東北部地區稍慢，要等到周末才會明顯轉晴。

溫度方面，官欣平指出，周三清晨前，台灣持續受到強烈大陸冷氣團影響，今晚至明天白天（16、17日）苗栗以北、宜蘭低溫約10至13度，局部地區低溫下探10度以下，西半部地區低溫約15度。

這波冷空氣預估在周一晚間至周二清晨（17、18日）最冷，中部以北、宜蘭低溫僅10度，局部地區會更冷，中南部低溫14、15度。

周三白天起各地溫度逐漸回溫，但夜間、清晨仍有15度以下低溫；周四（19日）起冷空氣減弱，各地氣溫回升更加明顯，恢復到舒適、溫暖的天氣，北台灣白天高溫可回升至18、19度，周六（22日）高溫甚至可達25、26度。

官欣平提及，根據過去氣候觀測資料來看，3至4月期間仍可能還有冷空氣影響台灣，只是每一波影響的時間會逐漸變短，造成高低氣溫波動迅速的情況不同，之後才會慢慢進入夏日天氣，提醒民眾4月中旬前，仍要注意快速的氣溫變化。

低溫 冷氣團

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