分級醫療難推行…民眾仍往大醫院跑 專家：應拉高費用

健保開辦至今30周年，國人滿意度高達9成以上，但近日急診壅塞、醫護出走，各界疾呼分級醫療沒做好，民眾紛紛集中到醫學中心，小病也往大醫院跑。台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，114年健保總額突破9千億元大關，跟往年比起來成長很多，但是到底夠不夠，應攤開實際帳務數字來檢討。

台北醫學大學醫師協會16日舉行「健保財務壓力下的改革與創新」線上論壇，匯聚政府官員、醫療專家與學者，共同探討如何突破當前困境。健保署副署長陳亮妤表示，全民健康保險總額預算核定9286.248億元，成長率5.5%，另再加上公務預算的挹注，共超過9400億，是歷年成長金額最高。

陳亮妤指出，健保財務壓力大，主要受到人口高齡化、昂貴的新藥及新科技影響，政府欲挹注更多公務預算，讓醫療銜接長照。她強調，這也是長照3.0的重點核心，另將透過慢性病管理、增加護理給付等方式，控制健保費用的支出。尤其，慢性病花費的醫療點數占健保總額逾4成，被喻為「燒錢王」。

「健保改革面臨了許多醫療的複雜性，高齡化、少子化趨勢可預見未來醫療費用支出會愈來愈高。」陳亮妤說，健保署已評估全民健保協同商保的可行性，提供民眾更周全的醫療保障，讓全民健保永續。

朱益宏指出，全民健保「分級醫療」喊了許多年，卻完全沒有落實過。從醫療院所的數字來看，84年全民健保開辦時，當時全台醫學中心家數共13家，現在成長到28多家，光是大台北區就有12家！但地區醫院卻從健保開辦初期的568家，減少至359家，幾乎腰斬。

朱益宏強調，地區醫院少了200多家，分級醫療徹底失敗，雖然今年健保的預算達9400多億，但是投入仍不足。政府應該讓民眾充分知道健保的收支平衡，財源大部分由保險費支應，一但健保保險收入不敷醫療支出，就變成醫界承擔，難怪醫護會抗議血汗環境。

朱益宏認為，民眾如果不願意多繳健保費，健保署應該限縮給付範圍，落實「使用者付費」原則。他說，如果把健保點值考慮進去，9400多億其實是不夠用，期待未來健保改革能夠真正考量健保點值，隨著醫療服務而增加，建立讓人信賴的分級醫療體系。