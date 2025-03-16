天氣忽冷忽熱易誘發心肌梗塞 醫師警告五大高危險群

近日天氣忽冷忽熱，國健署呼籲，每當氣溫驟降與突然回溫時，心血管疾病發生率明顯增加，民眾應做好保暖工作。台灣心肌梗塞學會理事長、北醫附醫心臟內科主治醫師黃群耀指出，心臟疾病是國人第二大死因，從近年的資料分析，心肌梗塞的致死率持續攀升，僅次於癌症。

黃群耀表示，冬季是心肌梗塞好發的季節，但是春天乍暖還寒溫差大，當氣溫急速變化時，血管劇烈收縮，容易造成血壓升高、增加心血管發作危機。尤其，溫差大比低溫更致命；而血管有問題的人，也可能因為血管瞬間擴張而讓血管壁破裂損傷，有致命的危險性。

依據國健署112年國人死因統計結果，心臟疾病的死亡人數共2萬3424人，平均每10個人就有1人因為心臟病致死；其中，約有逾1萬7000千人罹患心肌梗塞。周日起，受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫明顯下降，國健署提醒，三高、心血管疾病患者以及年長長輩，需特別注意頭頸部、四肢末梢保暖。

心肌梗塞主要典型病徵為持續性胸痛、胸悶、呼吸困難，有些人會因血液輸出量下降，產生暈厥症狀。黃群耀提醒，「喘」也是重要觀察指標，通常發作進程為：胸悶、喘、冒汗、心悸，心肌梗塞常來的突然且無預警，一旦出現上述症狀，要立即連絡119搶時間送醫。

黃群耀指出，有家族史、中高齡者、體重超標、三高患者、生活壓力大的人都屬於心肌梗塞高危險群。而心肌梗塞容易復發，一旦曾發生過，更要嚴格控制飲食且養成規律作息，並遵從醫囑服用藥物，嚴謹遵守預防事項並按部就班治療，可有效防止再次發作。

國健署提供保暖護心3訣竅，提醒民眾注意心臟病徵兆，並定期健康檢查揪出心血管問題源頭。