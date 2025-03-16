表揚優秀青年 醫師徐展陽一句「不能讓病人等我」動容

新北市副市長劉和然今日出席「114年新北市優秀青年表揚暨青年行動年會」，表揚今年獲獎的108位優秀青年。劉致詞說，今年優秀青年代表徐展陽，台北慈濟醫院的心臟血管外科主治醫師，他曾說「我不能讓病人等我」，劉藉此鼓舞其他優秀青年，「不能台灣進步、社會發展、讓中華民國的未來等我」。

救國團新北市團務指導委員會長年與新北市政府、新北市議會及各界單位合作辦理慶祝青年節活動，並表揚優秀青年，今年有中學組74名、大專組15名及社會組19名，合計108名優秀青年獲獎。

劉和然說，現在為台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師的徐展陽，2016年完成台大外科住院醫師訓練，獲選至美國心臟科排名第一的克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）心臟外科臨床醫師受訓，歷經兩年朝五晚九、嚴謹又紮實的「開心」日子，獲最佳國際研修醫師。

劉指出，徐展陽學成歸國後，投身於心臟血管手術及院外心臟停止（OHCA）患者的急救葉克膜手術。他曾經忍著結石的劇痛，在急診室打完止痛針後，就進開刀房幫患者完成冠狀動脈繞道手術，並說「我不能讓病人等我」，劉藉此鼓舞其他優秀青年，「不能台灣進步、社會發展、讓中華民國的未來等我」。

徐展陽致詞提及，過去在美國克里夫蘭醫院受訓過程，是凌晨4時半出門，5時到醫院查房、6時半跟老師報告，當天再開2台手術。而美國的實習醫生、住院醫生更早就在醫院，一有機會就在他旁邊看病人，期待有一天獲得上台表現機會，看到他們精進自我、追求夢想的行動力，自己也會繼續以行動帶來改變，為國家社會真心付出，化為世界前進的動力。